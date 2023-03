Bakhats Ziel beim 1. FC Düren: "Ich will wieder der Alte werden"

Anas Bakhat spielte unter Boris Schommers beim 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga. Beim 1. FC Düren sind beide wieder vereint, der Youngster brennt nach Verletzungspech auf sein Comeback.

Das Ende der Leidenszeit ist in Sicht. Anderthalb Jahre nach seinem Kreuzbandriss hat sich Anas Bakhat (22) zurückgekämpft. "Ich will wieder der Alte werden", sagt das Mittelfeldtalent des 1. FC Düren. "Und ich spüre, dass ich auf dem richtigen Weg bin."

Ein kleines Etappenziel hätte der Winterzugang vom 1. FC Kaiserslautern beinahe erreicht: Trainer Boris Schommers hatte ihn am Samstag erstmals in den Kader berufen, doch die kurzfristige Absage der Partie beim 1. FC Kaan-Marienborn kam dazwischen.

"Ich vermisse den Wettkampf", sagt Bakhat angesichts seines letzten Drittliga-Einsatzes für die Roten Teufel am 22. Mai 2021. Bis heute kamen nur sechs Partien für die Amateure hinzu. "Ich will einfach nur wieder Spaß haben", betont er. "Die Liga ist da zweitrangig." Zumindest vorerst: "Ich habe angefangen Fußball zu spielen, weil ich von der Bundesliga geträumt habe. Dieser Traum steckt immer noch in meinem Kopf, wenn auch ganz weit hinten."

Boris hat mich zum Profi gemacht - und zu einem besseren Spieler. Anas Bakhat über seinen Trainer Boris Schommers

Denn die Gegenwart heißt Regionalliga-Abstiegskampf. "Ich will helfen und auch dem Trainer etwas zurückzahlen", sagt Bakhat über jenen Coach, der ihm im Januar 2020 auf dem Betzenberg zum Drittliga-Debüt verhalf. "Das habe ich nicht vergessen. Boris hat mich zum Profi gemacht - und zu einem besseren Spieler."

Erst mit der Entlassung seines "Entdeckers" acht Monate später begann Bakhats Pechsträhne. Im letzten Spiel unter Schommers riss sich der Youngster die Syndesmose. Es folgten der Kreuzbandriss und viele Muskelverletzungen, die Anfang dieses Jahres in der Vertragsauflösung mündeten.

"Ein super Techniker"

Nun sind Schommers und Bakhat wieder vereint. "Anas braucht Geduld", sagt der Dürener Coach. "Er ist und bleibt ein super Techniker, der schon in jungen Jahren ganz abgezockt war und selbst unter Gegnerdruck immer Lösungen gefunden hat."

Qualitäten, die Düren im Duell mit Schalke 04 II (2:2) am vorvergangenen Samstag letztlich fehlten: "Der Gegner hat nach der Pause mächtig aufs Gaspedal gedrückt", so Schommers, "aber wir hätten trotzdem cooler reagieren und die freien Räume besser nutzen müssen." Klubchef Wolfgang Spelthahn sprach von der "besten Halbzeit aller Zeiten. Ein 2:0 sollte man aber irgendwie ins Ziel bringen." So gab es das dritte Remis in Folge: "Die Zeit ist reif für einen Dreier." Und für Bakhats lang ersehntes Comeback.