BAK-Trainer Duda: "Für mich ist es positiver Stress"

Seit Januar ist Benjamin Duda Cheftrainer beim Berliner AK. In seiner zehnmonatigen Amtszeit hat der 34-Jährige Höhen und Tiefen erlebt. Derzeit geht der Weg steil nach oben. Nach dem torlosen Remis beim SV Babelsberg am Freitagabend ist seine Mannschaft weiter unangefochtener Spitzenreiter der Regionalliga Nordost. Doch der Coach weiß den bisherigen Saisonverlauf einzuordnen.

Mehr zur Regionalliga Nordost Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Herr Duda, wie ordnen Sie das 0:0 in Babelsberg ein? Einen Punkt gewonnen oder zwei verloren?

Mit der Leistung war ich sehr zufrieden. Bei der Chancenklarheit hätten wir gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Aber wenn wir am 11. Spieltag als Spitzenreiter unentschieden beim Tabellenzweiten spielen, ist das sicher kein Weltuntergang.

Nach einem Drittel der Saison führt der Berliner AK die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung an. Haben Sie vor der Saison erwartet, dass Ihre Mannschaft im Rennen um die Meisterschaft mitmischen kann?

Ehrlicherweise habe ich nicht damit gerechnet, nach elf Spieltagen an der Tabellenspitze zu stehen. Auch weil ich kein rein ergebnisorientierter Mensch bin. Ich orientiere mich mehr am Prozess der Teamentwicklung, versuche Menschen emotional für gemeinsame Ziele zu begeistern und so meine Spielidee zu vermitteln. Im Rahmen der Saisonvorbereitung hat sich herauskristallisiert, dass wir eine besondere Einheit sind. Und das hat die Mannschaft in den ersten vier Monaten auch auf dem Platz gezeigt. Das beste Teambuilding sind Siege.

Wie lautet Ihre Spielphilosophie?

Der Teamgeist steht über allem, das Wohl der Mannschaft über dem Einzelnen. Es ist mein Anliegen, die Verantwortung innerhalb der Mannschaft auf mehreren Schultern zu verteilen. Das betrifft nicht nur das Toreschießen, sondern auch die Art, wie wir verteidigen. Dass wir nach elf Spielen erst drei Gegentore bekommen haben, liegt nicht nur an unserer Abwehr. Die Defensivarbeit fängt bereits vorn bei den Stürmern an. Wir wollen keinen Beton anrühren, sondern in jeder Spielphase mit hohem Angriffspressing agieren.

Der gelernte Außenbahnspieler Tarek Chahed ist mittlerweile aus der Innenverteidigung nicht mehr wegzudenken. Wann ist Ihnen die Idee gekommen, ihn in der Abwehr aufzustellen?

Vor der Saison hätten wir damit auch nicht gerechnet, aber dann mussten wir aufgrund der Verletzungsmisere jemanden finden, der als Innenverteidiger spielen kann. So haben wir aus der Not eine Tugend gemacht. Aufgrund seiner Größe, seiner Drahtigkeit und seiner guten Spieleröffnung fiel die Wahl auf Tarek.

Welche Rolle nimmt Routinier Jurgen Gjasula in Ihrem Kader ein?

Eine außerordentlich große. In der vergangenen Saison hat er noch als eine Art verkappter Libero in der Dreierkette gespielt. Jetzt ist er ein klarer Sechser, der uns im Mittelfeld läuferisch wie fußballerisch verstärkt. Auf und neben dem Platz bringt er eine große Note mit ein.

Seit Januar sind Sie Trainer beim Berliner AK …

… wobei mein Start in der vergangenen Saison sehr durchwachsen verlief. Besonders die Zeit im Februar und März war schwierig, als wir mit knappen Niederlagen unsere Top-Ausgangsposition verspielt haben. Aber seit April haben wir nur noch zwei Ligaspiele verloren.

Schauen Sie mit einem Auge auf die Regionalliga Bayern, wo der Gegner in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga ermittelt wird?

Ich schaue auf alle Regionalligen. Aber eher, um Strömungen und Entwicklungen wahrzunehmen und den ein oder anderen Spieler im Blick zu haben.

Wie weit sind Sie mit Ihrem Pro-Lizenz-Trainerkurs beim DFB?

Ich hoffe, den Lehrgang im März nächsten Jahres erfolgreich abschließen zu können. Momentan sind es extrem intensive Wochen für mich, in denen ich auf mehreren Hochzeiten tanzen muss. Neben der täglichen Arbeit beim BAK absolviere ich zurzeit das dafür notwendige Praktikum beim 1. FC Magdeburg unter Trainer Christian Titz. Dazu kommen die Präsenzphasen in Frankfurt. Aber für mich ist das alles positiver Stress.