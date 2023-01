BAK-Sportdirektor Ergirdi: "Der Einstieg im Winter ist nicht so kompliziert"

Ümit Ergirdi startet zum 1. Januar 2023 als Sportdirektor des Regionalligisten Berliner AK. Im Interview spricht er über seine neue Herausforderung - und wie er die aktuelle Ergebniskrise einschätzt.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Sie haben im November ihren Rücktritt als Trainer beim Sechstligisten Füchse Berlin verkündigt. Geschah dies im Wissen der neuen Tätigkeit beim Berliner AK, Herr Ergirdi?

Mein Rücktritt bei den Füchsen hatte damit überhaupt nichts zu tun. Als ich Anfang November erklärt hatte, bei den Füchsen aufzuhören, war ja Benjamin Borth noch Sportdirektor beim BAK. Erst nachdem er sich im Dezember im Guten vom BAK getrennt hatte, wurden erste Gespräche geführt.

Wie ist der Kontakt mit den Verantwortlichen zustande gekommen?

Der Kontakt bestand eigentlich bereits, seitdem ich meine aktive Karriere (im Jahr 2018, Anm.d.R.) beendet hatte. Ich hatte stets ein gutes Verhältnis zu Mehmet Ali Han (der ehemalige Präsident und heutige Ehrenpräsident des BAK, Anm.d.R.). Als dann dessen Sohn Ebubekir Han sein Nachfolger wurde, hat er mich angesprochen, dass er mich gerne auf dieser Position sehen würde. Aber erst, als ich bei den Füchsen zurückgetreten war, wurden die Gespräche konkret. Es ging darum, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen.

Jenen Rücktritt haben Sie mit dem Hinweis auf die beruflichen und familiären Überlastungen begründet. Sie sind Vater von zwei kleinen Mädchen und arbeiten in Vollzeit als Wirtschaftsjurist. Sind Ihre Verpflichtungen denn mittlerweile weniger geworden?

Die Verpflichtungen nicht, aber der zeitliche Aufwand. Als Trainer musst du für die Spieler ständig ansprechbar sein. Zum Training gehört auch die Vor- und Nachbereitung. Und vor den Spielen musst du die Gegner beobachten sowie analysieren. So war ich in der Woche fast täglich um die fünf Stunden für den Verein tätig. Das hieß, so gegen 8 Uhr verließ ich meine Wohnung zunächst zur Arbeit und war erst gegen 21 oder 22 Uhr zurück. Als Sportdirektor muss ich nicht körperlich so viel unterwegs sein, kann meiner Tätigkeit am Telefon oder am Rechner nachgehen. Na klar, ich werde bei allen Spielen dabei sein, muss aber nicht im Vorlauf und im Nachgang so sehr präsent sein. Ich kann mir die Zeit besser einteilen.

Der Sportdirektor agiert im Gegensatz zu den Spielern semi-professionell. Ist das ein Problem?

Natürlich ist es in der vierten Liga sehr aufwendig und die Arbeit verantwortungsvoll. Doch die Voraussetzungen haben gepasst. Ebubekir Han wusste, dass ich Familie und Arbeit habe. Trotzdem wollte er jemanden haben, der den Fußball und diese Liga kennt. Da ich viele Jahre selbst in dieser Liga gespielt habe, ist die Regionalliga meine Liga, in der ich mich wohlfühle.

Gab es bereits nach Ihrer Unterschrift beim BAK Kontakt mit Coach Benjamin Duda und der Mannschaft?

Mit dem Trainer hatte ich schon reichlich Kontakt. Von der Mannschaft konnte ich mir unter anderem beim Training und auf der Weihnachtsfeier ein Bild machen. Der Einstieg im Winter ist nicht so kompliziert. Die Mannschaft hat bis zur Pause eine gute Runde gespielt, sodass man nicht viel eingreifen muss.

Der BAK ist mit fünf Siegen fulminant in die Saison gestartet. Vor der Winterpause blieb das Team aber in vier Partien sieglos und flog zudem im Achtelfinale des Berliner Landespokals aus dem Wettbewerb. Gibt es bereits Ansätze, um aus dem Formtief zu kommen?

Ja. Mit dem Trainer und dem Vorstand haben wir eine Richtung, wie wir aus diesem Tief herauskommen wollen. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die länger braucht, Rückschläge schneller zu verarbeiten. Die äußerst unglücklichen Niederlagen wie zum Beispiel gegen Chemnitz oder Lok Leipzig können wir erklären. Schlimmer wäre es, Niederlagen nicht erklären zu können. Nach einer kurzen Vorbereitung geht es gleich mit Berliner Derbys weiter, und es gibt nichts Schöneres, als mit Derbysiegen wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.

#2: Spieltagsrituale und Schlafen auf der Autobahn Nach den Feiertagen ist vor "Bolzplatz Tiki Taka". Felix und Diyar befinden sich mit ihren Klubs aktuell zwar in der Winterpause, das Thema Fußball beschäftigt die beiden aber weiterhin. Welche Rituale sie vor einem Match ausführen, verraten die beiden ebenso wie den allgemeinen Ablauf an einem Spieltag. Warum dieser für Diyar in der Kreisliga C teilweise ungleich spektakulärer ist als in der Regionalliga bei Felix - das erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe von "Bolzplatz Tiki Taka"! #1: Kinderserien und Profifußball 15.12.2022 Trailer: Bolzplatz Tiki Taka 07.12.2022 weitere Podcasts

Gibt es denn Überlegungen, den Kader bis zum Ende des Transferfensters zu verändern?

Es gibt immer Ideen, den Kader punktuell zu verändern. Aber wir brauchen nicht wild etwas machen. Da wurde gerade in den vergangenen Jahren vielleicht etwas zu viel getan.

Sie sind als Spieler immer noch topfit und sehr erfolgreich mit der Ü 32 von Hertha BSC. Werden Sie Ihre Spielgenehmigung mit nach Berlin-Moabit nehmen, um im Notfall gegebenenfalls selbst noch auf dem Feld eingreifen zu können?

Auf gar keinen Fall. Bei Hertha spiele ich mit meinen langjährigen Freunden zusammen. Wir wollen unbedingt noch Deutscher Meister werden, und dies sollten wir doch noch hinbekommen. Überschneidungen mit dem BAK wird es dabei nicht geben.