BAK-Rückhalt Zwick: "So etwas habe ich noch nicht erlebt"

In den ersten vier Saisonspielen blieb Luis Zwick (28) ohne Gegentor. Der Neuzugang ist der große Rückhalt beim derzeitigen Spitzenreiter der Regionalliga Nordost, dem Berliner AK.

Vor der Saison wechselte Torhüter Luis Zwick vom 1. FC Schweinfurt 05 (Regionalliga Bayern) zum Berliner AK in die Nordost-Staffel der 4. Liga. Der 28-Jährige wurde sofort die Nummer 1 und hat nach den Partien gegen den Greifswalder FC (2:0), den BFC Dynamo (1:0), Germania Halberstadt (2:0) und Rot-Weiß Erfurt (1:0) weiter eine weiße Weste.

Spitzenreiter der Regionalliga Nordost. Wie klingt das, Herr Zwick?

Sehr gut. So einen Start von uns hat sicherlich keiner erwartet. Wir wissen aber auch, wie schnell das im Fußball gehen kann. Dennoch genießen wir derzeit den Blick auf die Tabelle.

Vier Siege in vier Spielen stehen zu Buche. Was macht den BAK derzeit so stark?

Unser großer Trumpf ist der Teamzusammenhalt. So etwas habe ich bisher noch nicht erlebt. Jeder Spieler, egal ob er spielt oder nicht, freut sich für den anderen. Wir haben keinen Frust auf der Bank.Es gibt keinen Neid. Es ist richtig cool, so etwas mitzuerleben.

War mit so einem Auftakt im Vorfeld der Saison zu rechnen?

Definitiv nicht. Mir war bewusst, dass wir eine starke Mannschaft sein können. Wir haben eine erfahrene Achse im Team. In den bisherigen Partien gab es aber auch immer wieder Situationen, wo das Spiel in eine andere Richtung gehen konnte. Es gehört immer ein Quäntchen Glück dazu. Das erarbeiten wir uns aber auch.

Wie wichtig ist es für Sie als Keeper, dass es in allen vier Pflichtspielen noch keinen Gegentreffer gab?

Daraus zieht ein Torhüter unheimlich viel. Ich glaube nicht, dass ich schon einmal vier Pflichtspiele in Folge ohne Gegentreffer blieb. Diese Serie können wir gern ausbauen.

Ich hatte am Anfang nicht so wirklich Bock auf das Verteidigen. Luis Zwick

Sie haben sich erst mit 13 Jahren für die Position des Keepers entschieden, waren zuvor im Mittelfeld aktiv. Warum fiel Ihre Wahl so aus?

Das war damals in meiner Jugendzeit beim Teltower FV. Das war die Phase zwischen Wechsel von Klein- auf Großfeld. Ich war damals der Größte im Team und bin deshalb ins Tor. Ich hatte am Anfang nicht so wirklich Bock auf das Verteidigen, wollte lieber Tore schießen. Ich habe den Job aber angenommen. Rückblickend war es die richtige Entscheidung.

Nach zuletzt drei Jahren in Schweinfurt sind Sie wieder zurück in Ihrer Geburtsstadt. Warum haben Sie sich für einen Wechsel zum BAK entschieden?

Das war reiner Zufall, dass es meine Geburtsstadt wurde. Mir war relativ früh in der Vorsaison klar, dass ich etwas Neues, einen Tapetenwechsel, brauche.

Sie sind drittältester Spieler im Team. Ihr Trainer Benjamin Duda sagt, Sie seien "sportlich und zwischenmenschlich eine Bereicherung". Wie sehen Sie Ihre Rolle im Team?

Dass ich mit 28 Jahren der drittälteste Spieler in einem Team bin, habe ich so noch nie erlebt. Ich versuche den jüngeren Spielern aus meiner Erfahrung etwas mitzugeben. Aber nur weil ich etwas älter bin, will ich mich nicht irgendwie herausheben aus dem Team. Wir haben eine gute Chemie in der Mannschaft.

Ist der BAK denn ein Titelkandidat?

Es wäre nach vier Siegen in vier Spielen schon komisch, wenn wir sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben. Vom Namen sind wir sicher nicht der Favorit. Wir wollen aber so lange wie möglich oben mitspielen.