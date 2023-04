BAK-Coach Uluc: "Der Klub hat Ambitionen"

Volkan Uluc (53) war schon zweimal beim Regionalligisten Berliner AK und ist nun zurück - mit dem Ziel Aufstieg? Vor gut drei Wochen hat er den kriselnden BAK als Nachfolger von Benjamin Duda (34) übernommen und zurück in die Spur gebracht.

Nach der 1:2-Niederlage zum Auftakt gegen Chemie Leipzig folgten für Sie im Anschluss die Siege beim SV Lichtenberg 47 (2:0) und zuletzt gegen den ZFC Meuselwitz (3:2). Wie fällt Ihr Fazit nach den ersten drei Partien mit dem Berliner AK aus, Herr Uluc?

Die Mannschaft hatte eine längere Durststrecke, da war es für den gesamten Verein wichtig, Ergebnisse liefern zu können. Ich habe den Jungs gesagt, dass wir viel Energie brauchen werden, um den Bock umzustoßen. Um wieder positive Stimmung zu erzeugen, mussten wir wieder zu den Basics - Lauf- und Zweikampfstärke sowie die nötige Aggressivität - zurückkehren. Die Jungs haben es angenommen, was nicht selbstverständlich war. Über allem stehen aber die Ergebnisse, daher bin ich glücklich, dass wir nach der Pleite gegen Chemie das Spiel in Lichtenberg gewonnen haben.

Wie schwierig war es, einer Mannschaft, die seit Oktober des vergangenen Jahres lediglich ein Spiel gewonnen hatte, neues Leben einzuhauchen?

Da braucht man auf der einen Seite viel Erfahrung, auf der anderen Seite das nötige Fingerspitzengefühl. Die Spieler waren in einer schwierigen Phase, da brauchte es viele persönliche Gespräche sowie die richtige Ansprache an die Mannschaft. Die Negativspirale zu durchbrechen, hat viel Kraft und Einfühlungsvermögen gebraucht, damit die Mannschaft ihr Selbstvertrauen zurückgewinnt und wieder an ihre eigene Stärke glaubt.

Wo haben Sie die größten Defizite ausgemacht?

Das war die Körperlichkeit, oder man muss besser sagen, die Körperlosigkeit. Die Mentalität musste sich ändern. Man muss es leider so sagen: In dieser Phase hatten sich die Gegner darüber gefreut, gegen den BAK zu spielen. Es musste in die Köpfe hinein, dass wir bereits im Training körperbetonter, aktiver und aggressiver zum Ball agieren.

Nachdem der BAK noch im November 2022 die Tabelle anführte, drohte nach dem dramatischen Absturz sogar noch der Abstieg. Ist diese Gefahr nun gebannt?

Nein, aber wir haben jetzt auf jeden Fall mehr Luft dazwischen. Wir können nun durchatmen, sind aber nicht blauäugig. Das Team hat wieder Blut geleckt und wird weiter Gas geben. Es gibt keinen Ersatz für Siege, daher werden wir weiter dranbleiben.

Bereits in den Spielzeiten 2002/03 und 2004/05 waren Sie Coach beim Berliner AK, damals in der Oberliga Nord des Nordostdeutschen Fußballverbandes. Was hat sich aus Ihrer Sicht seit dieser Zeit im Klub am meisten verändert?

Sehr, sehr viel hat sich verändert. Da muss man den handelnden Personen Lob zollen. Die Trainingsmöglichkeiten, die Infrastruktur und das gesamte Umfeld können mit den damaligen Zuständen nicht verglichen werden, da liegen Welten dazwischen.

Zuletzt waren Sie in der 4. türkischen Liga tätig, wo Ihre Mission darin bestand, Karaman FK vor dem Abstieg zu bewahren. Das ist Ihnen am Ende auch gelungen. War das eine wertvolle Erfahrung für Sie?

Absolut. Jede Auslandserfahrung hilft einem in seiner Entwicklung weiter. Es war auch eine stressige Zeit, da viele persönliche Schicksale damit verbunden waren. Die 4. Liga in der Türkei ist eine professionelle Liga, ein Abstieg hätte für den Klub bedeutet, sich für eine lange Zeit vom Profifußball zu verabschieden.

In der Spielzeit 2023/24 steigt der Meister der Regionalliga Nordost direkt in die 3. Liga auf. Wie intensiv beschäftigen Sie sich mit den Planungen für die kommende Saison?

Wichtig ist es zunächst, das Tagesgeschäft nicht aus den Augen zu verlieren. Mit Ümit Ergirdi (Spordirektor des BAK, Anm. d. Red.) hat der Verein viel Qualität bekommen. Während es meine Hauptaufgabe ist, die verbleibenden Spiele dieser Saison zu moderieren, plant er im Hintergrund akribisch die kommende Spielzeit. Ein Grund meiner Rückkehr war es auch, dass der Klub Ambitionen für die Zukunft hat.

Wird es einen großen Umbruch in der Sommerpause geben?

Mein Wunsch ist es, dass der Kader weitgehend zusammenbleibt. Er hat ja seine Stärke bereits bewiesen. Die ist zwar irgendwo auf der Strecke geblieben, aber wir müssen uns ja nicht kleiner machen, als wir sind. Punktuell verstärken ja, aber große Fluktuation nein.

Wie sieht die Zukunft bei Routinier Jurgen Gjasula aus?

Er hat einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben.

An diesem Freitag empfängt Ihre Mannschaft Babelsberg 03. Was erwarten Sie von der Partie?

Ich erwarte ein schönes Spiel zwischen zwei spielstarken Mannschaften. Es fühlt sich wie ein Derby an, in dem wir unseren Weg mit aller Konsequenz weitergehen wollen.