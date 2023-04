Bajric verlässt Aachen und wechselt nach Rödinghausen

Dino Bajric wird Alemannia Aachen im Sommer verlassen und sich dem SV Rödinghausen anschließen.

Dino Bajric verlässt Aachen am Saisonende. IMAGO/foto2press

Dino Bajric wird Aachen nach der Saison verlassen, das bestätigte die Alemannia auf ihre Homepage. Den 27-jährigen Mittelfeldspieler zieht es aus familiären Gründen näher an seinen Heimatort Quakenbrück.

"Meine Frau und ich haben lange darüber gesprochen, da wir uns beide sehr wohl in Aachen fühlen. Letztlich haben wir uns aber dazu entschieden, dass wir mit Kind nicht mehr 300 Kilometer entfernt von unseren Familien leben wollen", schildert Bajric die Gründe für seinen Wechsel nach Rödinghausen. Dies sei absolut keine Entscheidung gegen die Alemannia, sondern vielmehr für die Familie. Ich wäre sehr gerne hier geblieben, da ich die Zeit hier mega genossen habe und auch die letzten Wochen noch sehr genießen werde. Ich bin dankbar dafür, dass ich ein Teil der Alemannia-Familie werden durfte und werde bis zum letzten Tag das Trikot mit Stolz tragen", so Bajric weiter.

Aus Lotte nach Aachen

Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller versteht Bajrics Entscheidung absolut, "weswegen wir Dino trotz der Verlängerungsklausel in seinem Vertrag keine Steine in den Weg legen wollten". Dennoch sei der Wechsel schade. "Er hat hier Top-Leistungen gezeigt und auch menschlich hervorragend zur Alemannia gepasst", so Eller weiter.

Bajric wechselte im Sommer 2021 aus Lotte in die Kaiserstadt. Seitdem kam er bei den Schwarz-Gelben zu 63 Einsätzen, schoss dabei fünf Tore und bereitete sechs weitere vor.