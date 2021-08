Bajraktari mit nächstem Doppelpack für St. Tönis - Zweimal Velbert mit voller Ausbeute

Die DJK Teutonia St. Tönis hat mit Samed Yesil einen ehemaligen Liverpooler in ihren Reihen, doch in Torlaune ist mit Leonard Bajraktari ein anderer Offensivmann. An der Spitze konnte sich die SpVg Schonnebeck behaupten, da sie erneut fünf Tore schoss und hat im "Klub der Sechs-Punkte-Teams" Gesellschaft von zwei Teams aus Velbert.

Die SSVg Velbert ließ freitagabends mit einem 6:2-Erfolg gegen die Sportfreunde Baumberg aufhorchen. Diallo eröffnete nach vier Minuten das Spiel für die Heimelf vom Elfmeterpunkt. Machtemes legte nur sechs Minuten später nach. Geishauser (36.) verkürzte zwischenzeitlich zwar auf 1:2, jedoch blieb Velbert das bissigere Team. Hilger (45.) mit dem Pausenpfiff und ein Doppelschlag von Diallo (52., 61.) nach dem Seitenwechsel sorgten für deutliche Verhältnisse und die Vorentscheidung. Am Ende ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg für die SSVg.

Der Rest dieser voluminösen 23er-Liga ging - mit Ausnahme des spielfreien TSV Meerbusch - am Sonntag auf die Sportplätze und Stadien. Hier schlossen zwei weitere Teams mit der SSVg Velbert auf. Eines davon war der Stadtrivale TVD Velbert, der durch Heck und Gaetano den SC Düsseldorf-West besiegte. Spektakulärer - und daher weiter auf Platz eins - ist die SpVg Schonnebeck, die den FC Kray mit 5:2 bezwang. Studtrucker gab in der 18. Minute den Startschuss für einen erfolgreichen Nachmittag, der aber in den Minuten 25 und 27 erstmal so gar nicht nach Erfolg schmeckte, weil Usein und N. Bosnjak den Essener Stadtteilklub in Führung schossen. Im Nachhinein sollte sich herausstellen, dass das nicht viel mehr als ein Strohfeuer war, da Barra (42.) und Brandner (45.+1) sogar noch vor der Halbzeit die Partie drehten. Durchgang zwei Stand dann ganz unter dem Motto "Führung erhöhen", was Studtrucker (60.) und Hoffmann (80.) auch zuverlässig erledigten. Damit hat Schonnebeck nach dem 5:0 zum Auftakt gegen Schwarz-Weiß Essen abermals fünfmal das Netz zappeln lassen.

Seelenbalsam für Schwarz-Weiß Essen

Jener ETB Schwarz-Weiß Essen grämte sich nach dem 1. Spieltag noch über die 0:5-Pleite gegen Schonnebeck inklusive zweier roter Karten. Doch schon in diesem Spiel hatten die Essener gute Phasen. Und jetzt, gegen den Cronenberger SC, gingen sie zu elft vom Feld und das auch noch mit drei Punkten im Kofferraum. Zu Beginn musste noch ETB-Torwart Jaschin seine Mannschaft mit guten Taten im Spiel halten, doch dann wurde auch die schwarz-weiße Offensive zeitweise durchschlagskräftiger. Kilav flankte nach neun Minuten auf Romano, der wuchtig zum 1:0 abschloss. Doch vorbei war es erstmal mit der Essener Herrlichkeit, bis weit in die zweite Halbzeit war der CSC tonangebend und durch ein Neuse-Eigentor (61.) auch wieder ergebnistechnisch auf Augenhöhe. Aber mit dem quasi letzten Pfeil im Köcher kam der ETB doch noch zum Heimsieg, wieder war es ein strammer Schuss, jetzt von Mumcu (85.). Trainer Suat Tokat analysierte hinterher: "Wir hatten wenig spielerische Lösungen, daran müssen wir arbeiten. Nichtsdestotrotz nehmen wir den Sieg sehr gerne mit. Wir haben in den letzten 20 Minuten alles riskiert und glücklicherweise noch das 2:1 gemacht. Für den Kopf sind die drei Punkte extrem wichtig."

Was stach in dieser zahlenmäßig üppig besetzten Liga noch heraus? Da lässt sich das 4:1 von der DJK Teutonia St. Tönis gegen Jahn Hiesfeld nennen, zu dem Ex-Liverpool-Stürmer Yesil zwar keinen Treffer beisteuern konnte, dafür aber Bajraktari deren zwei. Er führt mit Diallo (SSVg Velbert) die Torschützenliste mit jeweils vier Erfolgserlebnissen an. Richtig turbulent ging es zwischen dem 1. FC Mönchengladbach und dem FSV Duisburg zu: Aus einem 2:0 wurde ein 2:2, dann zog Mönchengladbach wieder auf 4:2 davon, ehe ein Eigentor von Shanazarifar zum 4:3 die letzten Minuten nochmal Pfeffer reinbrachte. Doch der FCM gewann sein persönliches Auftaktspiel, da er am 1. Spieltag noch aussetzten musste.