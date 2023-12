Baillys Vertrag aufgelöst

Besiktas und Eric Bailly haben den Vertrag des Defensivmannes in "beiderseitigem Einvernehmen" aufgelöst, das teilte der türkische Erstligist am Freitagabend mit. Anfang September wechselte der 29-Jährige von Manchester United nach Istanbul. Für Besiktas kam Bailly fünfmal in der Liga sowie dreimal in der Conference League zum Einsatz.