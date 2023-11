Bailey fehlt Ingolstadt vier Monate

Der ERC Ingolstadt muss für mindestens vier Monate ohne Stürmer Casey Bailey auskommen.

Der 32-jährige US-Amerikaner hat sich im Auswärtsspiel bei den Schwenninger Wild Wings Ende Oktober eine Oberkörperverletzung zugezogen und musste operiert werden, wie der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mitteilte.

Details zur Verletzung nannten die Ingolstädter nicht. "Diese lange Zwangspause ist für Casey sehr bitter, und auch uns steht damit ein Angreifer langfristig nicht zur Verfügung, der für eine tragende Rolle eingeplant war", äußerte Sportdirektor Tim Regan.

Bailey kam im Sommer dieses Jahres mit der Erfahrung von über 200 Spiele in der AHL und auch 13 Partien in der NHL von den Iserlohn Roosters nach Ingolstadt. Für den DEL-Konkurrenten lief der Angreifer 143-mal auf, für den Vizemeister in der laufenden Saison 15-mal in der Liga.

Da gelangen im zwei Tore und vier Assists bei einer starken Plus-Minus-Bilanz von 5. In der Champions Hockey League steuerte er einen Treffer und eine Vorlage zum Erreichen des Achtelfinals bei.