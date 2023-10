Baijens fehlt Hamburg und Oranje - PSG-Entscheidung vertagt?

Heftiger personeller Rückschlag für den HSV Handball: Spielmacher Dani Baijens fällt wochenlang aus. Der 25-Jährige verletzte sich im Heimspiel gegen den TVB Stuttgart bei einer Wurfaktion zu Beginn der zweiten Hälfte.

Als wäre die 31:36-Heimpleite gegen den TVB am Donnerstagabend nicht bitter genug gewesen. Es lief die 36. Spielminute, als Dani Baijens sich nach einem Wurfversuch die rechte Hand hielt. Der Niederländer hatte offenbar starke Schmerzen und musste ausgewechselt werden.

Noch am Abend wurde die betroffene Hand untersucht - das HSVH-Medical-Team um Prof. Dr. Michael Hoffmann diagnostizierte rasch eine verschobene Fraktur des Mittelhandknochens. "Es ist glücklicherweise ein Bruch, bei dem man davon ausgehen kann, dass alles folgenlos verheilen wird", erklärt Prof. Dr. Hoffmann und fügt an: "Leider ist der Bruch so verschoben, dass man ihn operieren muss. Der Knochen heilt an der Stelle allerdings in der Regel sehr gut."

Bereits am kommenden Dienstag wird Baijens in der Asklepios-Klinik St. Georg von Chefarzt Dr. Jörg Elsner operiert. Hinsichtlich der Ausfalldauer rechnet Mannschaftsarzt Prof. Dr. Hoffmann mit "ungefähr acht Wochen", ehe der niederländische Nationalspieler wieder mitmischen kann.

Der Ausfall des Leistungsträgers trifft den HSVH schwer. Nicht umsonst ist Baijens aktuell siebtbester Werfer der HBL mit 46 Toren aus neun Spielen. Auch Oranje leidet unter dem Fehlen des Spielgestalters. Baijens wird die geplanten Begegnungen in der Golden League Anfang November verpassen. Dabei trifft die Auswahl von Nationaltrainer Staffan Olson auf die hochkarätigen Nationalteams aus Dänemark, Norwegen und Spanien.

Ein Einsatz für die im Januar anstehende Handball-Europameisterschaft in Deutschland - in Gruppe E geht es gegen Bosnien-Herzegowina, Georgien und Schweden - "scheint dagegen nicht gefährdet", wie die Hamburger auf ihrer Website schreiben.

"Seit ich 15 oder 16 bin, habe ich mir Listen mit meinem Vater gemacht"

Damit dürfte auch die Zeit schwinden, in der die Hamburg-Fans ihren Spielgestalter noch im HSVH-Trikot genießen können. Der Vertrag des begehrten Rückraumspielers läuft im kommenden Sommer aus. Die Gerüchte um einen Wechsel zu Paris Saint-Germain, das im vergangenen Juni erst Füchse-Spielmacher Jacob Holm erfolgreich abgeworben hatte, halten sich hartnäckig.

Baijens würde das Thema gerne bald schließen. "Ich möchte, dass wir auch wieder über die Mannschaft sprechen können, dass auch die Fans wissen, wie es weitergeht", sagte der 25-Jährige jüngst im Format "Auszeit HBL" bei Dyn. Ob die Verletzung womöglich die Entscheidung über den kommenden Sommer vertagt, bleibt abzuwarten.

Paris sei durchaus "ein heißes Thema - es wird überall darüber gesprochen". Ob es wirklich der französische Krösus wird, ließ er offen. Zur Entscheidungsfindung erklärte Baijens: "Seit ich 15 oder 16 bin, habe ich mir Listen mit meinem Vater gemacht. Da steht dann alles mit plus und minus. Am Ende schaut man dann, wo das meiste Plus ist. Diese Entscheidung ist dann wohl die beste."

Bei der Entscheidung ob Seine oder Elbe gehe es um zentrale Fragen: "Wo sehe ich mich gern, was möchte ich noch erreichen, was sind meine Ziele, was ist momentan das Beste?"