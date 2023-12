Baijens dreht an alter Wirkungsstätte auf

3:13Der TBV Lemgo Lippe und der HSV Hamburg lieferten sich einen unterhaltsamen Schlagabtausch mit insgesamt 68 - teils sehenswerten - Treffern. Dreizehn davon steuerte Dani Baijens an alter Wirkungsstätte bei, für den HSV reichte es am Ende aber dennoch nicht zum Sieg. Mit Kastelic im Rücken drehten der TBV ein 28:31 auf ein 32:31 - der HSV hielt aber dagegen und nach einer letzten Parade von Johannes Bitter stand am Ende ein 34:34 auf der Anzeigetafel.