Baijens als Karabatic-Erbe: Der Kader von Paris Saint-Germain für die Saison 2024/25

Paris Saint-Germain dünnt seinen Kader aus. Frankreichs Ligaprimus verzeichnet nominell fünf Abgänge und hat bislang nur drei Neuzugänge präsentiert. Bis auf den Kreis sind alle Positionen bislang nur doppelt besetzt, vor allem im Rückraum hat PSG Alternativen verloren. Ein Blick auf den Kader 2024/25:

Im Sommer nach den Olympischen Spielen wird die große Karriere von Nikola Karabatic enden und der Platz im zentralen Rückraum neben Luc Steins war vakant. Zumal auch Regisseur Nummer Drei Sadou Ntanzi den Hauptstadt-Klub nach sieben Jahren in Richtung Tatabanya nach Ungarn verlassen hat.

Baijens kommt vom HSV Hamburg

Vom HSV Hamburg wird Dani Baijens anheuern. In der Nationalmannschaft spielt er zeitweise auch gemeinsam mit Steins. Das Spiel von Oranje könnte eine Blaupause für PSG werden.

"Dani Baijens ist ein junger Spieler, der sein Potenzial und sein Talent in der Bundesliga in einer der härtesten Meisterschaften bestätigt hat. Er hat die Fähigkeit, auf verschiedenen Positionen zu spielen, und sein Spielstil passt zu dem von Raul Gonzalez vertretenen", so Thierry Omeyer, Manager der PSG-Handballabteilung bei der Vorstellung des 26-Jährigen im Oktober.

Ägypter Yahia Omar für Halbrechts

Schon zwei Monate früher konnte man im rechten Rückraum Vollzug melden und sich Yahia Omar aus Veszprém an Land ziehen. Der Ägypter wird sich die Einsatzzeiten mit Kent-Robin Tönnesen teilen. "Seine Erfahrung bei einem europäischen Spitzenverein hat ihn zu einem der besten Spieler auf seiner Position gemacht", ist Omeyer überzeugt. Omar ersetzt Dominik Mathé, der als Neuzugang bei Industria Kielce feststeht, allerdings auch aktuell verletzt ist.

Dritter Neuzugang ist ein Youngster: Gautier Loredon war in der vergangenen Saison an US Ivry ausgeliehen und gehörte zuvor schon vier Jahre zum erweiterten Kader und gab 2022 bei PSG sein Debüt in der Star Ligue. Mit Toptorschütze Kamil Syprzak, Ruben Marchan und Luka Karabatic ist der Konkurrenzdruck am Kreis allerdings riesig.

"Die Unterzeichnung des ersten Profivertrags von Gautier ist eine Belohnung für seine Arbeit, seine Entwicklung und seine Leistungen seit seiner Ankunft bei Paris Saint-Germain Handball. Sie ist auch ein weiterer Beweis für das Vertrauen, das wir in die jungen Talente haben, die aus dem Ausbildungszentrum kommen", so Omeyer.

Spanisches Duo auf Rechtsaußen

Auf den anderen Positionen herrscht Konstanz, wenngleich Linksaußen Adama Keita das Team nach neun Spielzeiten verlässt und nun nur noch Leo Plantin als Backup von Mathieu Grebille zur Verfügung steht. Die rechte Außenbahn ist fest in spanischer Hand - mit Ferran Solé und David Balaguer.

Erfahrung pur im Tor

Im Tor kann man sich auf das erfahrene Skandinavien-Duo mit dem Schweden Andreas Palicka (37 Jahre) und dem Dänen Jannick Green (35 Jahre) verlassen. Auch im linken Rückraum stehen PSG mit Jacob Holm und Elohim Prandi nur noch zwei Spieler zur Verfügung, Yoann Gibelin wechselt innerhalb der Liga zu USAM Nimes.

Veränderungen Kader Paris St. Germain

Zugänge im Sommer 2024:

Gautier Loredon (US Ivry)

Yahia Omar (Telekom Veszprem/HUN)

Dani Baijens (HSV Hamburg/GER)

Abgänge im Sommer 2024:

Adama Keita (Ziel unbekannt)

Sadou Ntanzi (MOL Tatabanya KC/HUN)

Yoann Gibelin (USAM Nimes Gard)

Dominik Mathe (Industria Kielce/POL)

Nikola Karabatic (Karriereende)

chs

Der Kader von Paris St. Germain 2024/25