Bahrain bestätigt "exklusive Gespräche" über Kauf der AC Mailand

Die Regierung von Bahrain hat bestätigt, dass eine private Finanzfirma mit Sitz in dem Golf-Staat über den Kauf von Fußball-Renommierklub AC Mailand verhandelt.

Bahrains Botschaft in London erklärte am Montag via Twitter, es liefen "exklusive Gespräche" zur Übernahme des italienischen Liga-Spitzenreiters für 1,1 Milliarden Dollar (rund eine Milliarde Euro). Die Firma Investcorp sei 1982 gegründet worden und verwalte weltweit Vermögenswerte von mehr als 42 Milliarden Dollar.

Klub-Direktor Paolo Maldini hatte zu den Gerüchten über einen Eigentümerwechsel am Freitag lediglich gesagt, es sei normal, dass der Traditionsverein in Zukunft verkauft werden könnte. Er wisse nicht, wann das sein werde. Würde der Kauf von Milan durch Investcorp zustandekommen, hätte zum ersten Mal ein Investor aus dem Nahen Osten einen Serie-A-Klub übernommen.

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi hatte die Kontrolle über den Klub 2017 nach mehr als 30 Jahren an einen chinesischen Eigentümer abgegeben. Bereits 2018 erfolgte ein Wechsel. Seitdem ist die amerikanische Investmentgesellschaft Elliott Management Corporation Eigentümer des viermaligen Gewinners des Europapokals der Landesmeister und dreimaligen Siegers der Champions League.