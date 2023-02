Bahnrad-EM: Hinze und Brauße gewinnen zwei weitere Goldmedaillen

Emma Hinze und Franziska Brauße haben am Samstag bei den Bahnradsport-Europameisterschaften im schweizerischen Grenchen zwei weitere Goldmedaillen gewonnen. Roger Kluge verpasste hingegen eine Medaille.

Emma Hinze und Franziska Brauße reckten jeweils die Siegerfaust in den Hallenhimmel. imago images

Emma Hinze verteidigte im nicht olympischen 500-Meter-Zeitfahren ihren 2022 bei den European Championships gewonnenen Titel. Die Cottbuserin siegte bei den Bahnradsport-Europameisterschaften in 32,947 Sekunden mit fast einer halben Sekunde Vorsprung vor Zeitfahr-Weltmeisterin Taky Marie Kouame aus Frankreich.

Platz drei ging an die Niederländerin Hetty van den Wouw. Für Hinze war es nach dem Sieg zum EM-Auftakt am Mittwoch im Teamsprint die zweite Goldmedaille. Pauline Grabosch aus Cottbus wurde Fünfte.

In der 3000-Meter-Einerverfolung holte sich Franziska Brauße aus Eningen nach WM-Gold im Vorjahr auch den EM-Titel. Die Team-Olympiasiegerin von Tokio siegte im Finale in 3:20,613 Minuten überlegen gegen die Britin Josie Knight (3:23,613). Die Bronzemedaille sicherte sich Mieke Kröger aus Bielefeld. Die Europameisterin von 2022 setzte sich im kleinen Finale in 3:24,895 Minuten vor der Britin Anna Morris durch.

Kluge verpasst Medaille

Im Omnium-Wettbewerb der Männer verpasste Routinier Roger Kluge knapp das Podium und wurde Vierter. Nach vier Disziplinen fehlten dem 37-Jährigen zwei Punkte zum Bronzerang. Gold gewann der französische Weltmeister Benjamin Thomas.