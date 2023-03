"Bahnbrechendes Urteil" im Fall von Brentford-Profi Toney

Nach einer Beleidigung im Netz kommt es in England zu einem Novum - und der FC Brentford feiert das als "bahnbrechend".

Was war passiert? Ein 24-Jähriger hatte im Internet den englischen Profi Ivan Toney in einer persönlichen Nachricht bei Instagram rassistisch beleidigt. Der 26-jährige Stürmer wehrte sich und machte den Vorfall öffentlich. Daraufhin nahm die Polizei Ermittlungen auf und machte den Absender der Nachricht ausfindig.

Der zeigte sich geständig, räumte sein Vergehen vor einem Gericht in Newcastle im Januar ein und entschuldigte sich bei Toney. Vor einer Strafe schützte ihn das aber nicht: Vier Monate Bewährungsstrafe und ein dreijähriges Stadionverbot obendrauf - der Stadionbann gilt auch im Ausland.

Das Urteil könnte wegweisend in Großbritannien sein, ist es doch der erste Richterspruch, der basierend auf dem vor einem Jahr eingeführten Gesetz zur Bekämpfung von Hassverbrechen, dem "Police, Crime, Sentencing and Courts Act 2022", gefällt wurde.

Freude in Brentford

Der FC Brentford feiert das Urteil als "bahnbrechend". Teammanager Thomas Frank betonte, dass von dem Urteil eine "sehr starke Botschaft" ausgehe, wenngleich er sich persönlich eine noch härtere Strafe gewünscht hätte. Frank hoffe zudem, dass der Vorfall auch Social-Media-Unternehmen zeige, dass sie "noch mehr" tun könnten, um Missbrauch zu verhindern.

Toney war in der Vergangenheit bereits mehrfach Opfer rassistischer Beleidigungen. Der Stürmer ist absoluter Leistungsträger in Brentford und kann auf stolze 27 Tore in 58 Premier-League-Spielen verweisen. In der aktuellen Saison erzielte er bereits 15 Treffer für den Tabellenneunten - nur Erling Haaland (28 Tore) sowie Harry Kane (20) trafen häufiger - und belegt im Golden-Shoe-Ranking der besten Torjäger Europas den geteilten elften Platz.

Er gehört auch zum erweiterten Kreis der englischen Nationalmannschaft, so stand er im vergangenen September beim 3:3 gegen Deutschland im Kader der Three Lions, kam dabei aber nicht zum Einsatz.