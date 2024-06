Bahn wechselt zu Aufsteiger Aachen

Der Transfer zu Viktoria Köln war kurzfristig geplatzt, der Ex-Mannheimer Bentley Baxter Bahn (31) bleibt aber dennoch in der 3. Liga. Der Mittelfeldspieler wechselt zu Alemannia Aachen mit der Erfahrung von 268 Drittliga-Partien. „Baxter ist ein Vollprofi und genau der Typ, den wir für unser Team gesucht haben: Er kennt die 3. Liga wie seine Westentasche und hat in seiner Laufbahn schon viel gesehen. In seinen zwei Spielzeiten bei Waldhof Mannheim zählte er zum absoluten Stammpersonal. Zu seiner Erfahrung kommt seine Fähigkeit, eine Mannschaft auf dem Platz anzuführen“, freut sich Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller auf Bahn.