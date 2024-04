Bahn-Vorstand Peterson vor EM: "Wir sind für die heißen Sommertage gewappnet"

Als Partnerin der EM 2024 will die Deutsche Bahn zu einem großen Fußballfest beitragen. Nach der Einigung im Tarifstreit mit der GDL ist Fernverkehrsvorstand Michael Peterson (53) zuversichtlich, dass dies gelingen wird.

Es ist ein kalter, grauer März-Tag vor dem Deutsche-Bank-Park in Frankfurt, als Michael Peterson, Vorstand Personenfernverkehr bei der Deutschen Bahn, zum kicker-Interview eintrifft. Zum Zeitpunkt des Treffens sind es genau 100 Tage bis zum Start der im Juni beginnenden EM 2024. Noch ist an jenem tristen Tag in Frankfurt wenig EM-Euphorie zu spüren, zumal gerade deutschlandweit Bahnstreiks stattfinden, die das Land bewegen - oder besser gesagt nicht bewegen. Trotzdem hat sich der 53-Jährige die Zeit für ein Treffen genommen. Die erst kürzlich erzielte Einigung im Tarifstreit konnte im Interview nachträglich berücksichtigt werden.

Herr Peterson, wie groß ist Ihre Euphorie vor der Europameisterschaft?

Ich freue mich riesig auf das Turnier und bin davon überzeugt, dass ein erneutes Sommermärchen wie 2006 möglich ist. Ich glaube, die deutsche Mannschaft hat das Potenzial, alle hierzulande wieder richtig zu begeistern.

Niemand muss befürchten, dass es während der EM zu Streiks kommt. Michael Peterson, Vorstand Personenfernverkehr bei der Deutschen Bahn

Bahnreisende haben in den vergangenen Monaten stark unter den Streiks gelitten. Wie groß ist die Gefahr einer neuen Streikwelle im Sommer?

Niemand muss befürchten, dass es während der EM zu Streiks kommt. Der Weg war zwar lang, aber letztlich konnten wir uns auch mit der GDL einigen und einen Tarifabschluss verhandeln. Damit sind Streiks bei uns erst mal vom Tisch.

Mit wie vielen Zugreisenden rechnen Sie während der Heim-EM?

Wir hoffen natürlich, dass möglichst viele der 2,7 Millionen Ticket-Inhaber mit dem Zug zu den Spielen reisen. Dazu kommen noch die vielen Fan-Zonen zum Public Viewing in den zehn Spielorten der EM, die ebenfalls mit der Bahn angesteuert werden können. Wir rechnen insgesamt mit Zehntausenden zusätzlichen Reisenden während des Turniers.

Was wird die Bahn den Zugreisenden als EM-Partnerin bieten?

Wir werden mit über 400 ICE am Start sein - das ist die größte und modernste ICE-Flotte, die die Bahn jemals hatte. Während des Turniers fahren allein 14 EM-Sonderzüge jeden Tag. Außerdem werden wir im Turnierzeitraum längere ICE einsetzen und Züge an zusätzlichen Verkehrstagen anbieten. Insgesamt kommen wir so auf knapp 10.000 zusätzliche Sitzplätze pro Tag. Alle Fans mit Stadiontickets können mit unserem Fan-Angebot für 29,90 Euro zu ihrem jeweiligen EM-Spiel anreisen. Darüber hinaus haben wir eine sehr intensive Zusammenarbeit mit allen europäischen Nachbar-Bahnen und werden Ticket-Inhabern aus dem Ausland ein Interrail-Ticket mit 25 Prozent Rabatt anbieten.

Wie wurden Ihre EM-Angebote bisher angenommen?

Schon mehr als 50.000 Ticket-Inhaber haben sich das spezielle DB Fan-Ticket gesichert. Wir gehen davon aus, dass diese Zahl in den nächsten Wochen weiter kräftig steigen wird. Auch die rabattierten Fan-Interrail-Pässe werden von den europäischen Fans sehr gut angenommen. Bis jetzt haben sich schon über 2300 Menschen für dieses spezielle EM-Angebot entschieden.

UEFA, DFB und DB werben für das Turnier als das nachhaltigste aller Zeiten - inwieweit trägt die Bahn zu diesem Ziel bei?

Allein die Tatsache, dass ganz viele mit der Bahn zur EM reisen werden, ist ein ganz großer Beitrag für ein klimafreundliches Turnier. Wie bei anderen Großereignissen ist die An- und Abreise für den größten CO²-Ausstoß verantwortlich. Bahnfahren ist aktiver Klimaschutz. Seit 2018 sind unsere Fernverkehrszüge mit 100 Prozent Ökostrom unterwegs. Mit keinem anderen motorisierten Verkehrsmittel fährt man klimafreundlicher.

Ich bin davon überzeugt, dass künftig mehr Teams mit der Bahn zu ihren Spielen anreisen werden. Hier könnte die Fußball-EM einen guten Anstoß geben. Michael Peterson

Werden denn auch Mannschaften mit dem Zug zu Spielen reisen?

Am Ende kann das jede Nation für sich entscheiden. Unser Angebot steht - und wir stehen auch mit allen teilnehmenden Teams dazu in Verbindung. Eine Zusage gibt es schon. Mehr kann ich aus Sicherheitsgründen noch nicht verraten. Ich bin aber davon überzeugt, dass künftig mehr Teams mit der Bahn zu ihren Spielen anreisen werden. Hier könnte die Fußball-EM einen guten Anstoß geben.

Sie haben die Sicherheit angesprochen. Vor dem Hintergrund der vielen aktuellen Konflikte weltweit: Wie sorgt die Bahn während der Europameisterschaft für eine sichere Reise ihrer Kunden?

Jede Zeit bringt ihre Herausforderungen mit sich. Wir sind es aber gewohnt, als Bahn Großveranstaltungen zu begleiten. Da greifen auch bestimmte, an die aktuelle Sicherheitslagen angepasste Sicherheitskonzepte. Wir arbeiten dabei eng mit den Behörden zusammen.

Interview-Termin in Frankfurt: Michael Peterson im Gespräch mit kicker-Redakteur William Harrison. Deutsche Bahn, Julia Steinigeweg

Welche Herausforderungen gibt es ansonsten noch zu bestehen, um eine reibungslose EM-Reise zu gewährleisten?

Bei so einem großen Event arbeiten fast 150.000 Mitarbeitende aus den unterschiedlichsten Bereichen daran, dass alles rund läuft. Schon jetzt befinden wir uns in der Sommervorbereitung und warten die Klimaanlage in allen Zügen. Unsere neuen ICE und Intercity-Züge sind alle auf Außentemperaturen bis 45 Grad ausgelegt und könnten auch mit den Temperaturen in Südspanien problemlos umgehen. Somit sind wir auch sehr zuversichtlich, dass es in einem möglichen Hitzesommer keine größeren Probleme mit unseren Klimaanlagen geben wird. Wir sind also für die heißen Sommertage gewappnet.

Von 2024 bis 2030 wird das deutsche Schienennetz grundlegend saniert. Wird dies Reisende während der Europameisterschaft betreffen?

Wir werden während der EM das Bauvolumen auf ein Minimum begrenzen, damit die Fans möglichst ungestört unterwegs sein können. Genau mit Abschluss der EM werden wir dann die Strecke Mannheim - Frankfurt sperren und mit der Generalsanierung des Schienennetzes beginnen. Das muss natürlich entsprechend vorbereitet werden. Aber die Fans werden während des Turniers nur wenig davon mitbekommen.

Natürlich habe ich eine gewisse Anspannung vor einer besonderen Großveranstaltung wie der Fußball-EM. Michael Peterson

Streiks, Sicherheit, Baumaßnahmen, Wetterextreme und die Fußball-EM - bei all den Themen, die Sie auf dem Tisch haben: Kann man denn da noch ruhig schlafen?

Schlaflose Nächte habe ich deshalb nicht. In meinem Job gibt es jeden Tag große Herausforderungen, die gelöst werden müssen. Natürlich habe ich eine gewisse Anspannung vor einer besonderen Großveranstaltung wie der Fußball-EM. Aber die Freude überwiegt, weil ich weiß, dass ich mich zu 100 Prozent auf meine Kolleginnen und Kollegen verlassen kann.

Wie oft fahren Sie selbst Bahn?

Ich fahre fast täglich Bahn und pendele von meinem Wohnort Heidelberg nach Frankfurt zur Arbeit. Jede zweite Woche geht es nach Berlin. Daher bin ich selbst mein bester Kunde.

In welcher Klasse?

In der 1. Klasse oder gerne auch im Bordrestaurant.

Wissen Ihre Angestellten denn, wenn Sie Bahn fahren oder reisen Sie "undercover"?

Die Kolleginnen und Kollegen erkennen mich schon häufig - und dann ergibt sich auch das eine oder andere Gespräch. Generell macht es einfach Spaß zu sehen, mit wie viel Herzblut sie ihren Job machen. Auch Fahrgäste kommen manchmal auf mich zu. Hier wird aber in der Tat selten geschimpft - im Gegenteil! Das sind oft sehr gute Unterhaltungen.

Und trotzdem werden die Verspätungen der Bahn oft kritisiert. Haben Sie Verständnis dafür?

Nur bedingt. In der Auto-Nation Deutschland ist Geduld über die Verkehrsträger nicht gleich verteilt: Die Leute sind eher bereit, 20 Minuten im Stau zu stehen, als zehn Minuten mit der Bahn zu spät zu kommen. Ich denke, dass kein Fußballfan sich vier Stunden vor Anpfiff ins Auto setzen würde, wenn die Autofahrt voraussichtlich vier Stunden dauert. Da würde man auch einen Puffer einplanen - das gleiche Prinzip sollte auch für die Bahn gelten.

Ihre Botschaft an zugreisende Fußballfans vor und während der EM lautet?

Ich wünsche mir einen fairen und respektvollen Umgang mit der Bahn und ihren Mitarbeitenden. Konstruktive Kritik an der Bahn ist immer okay - wir sind aktuell selbst nicht mit unserer Qualität zufrieden. Da kann ich den Unmut vieler Menschen verstehen. Aber es muss respektvoll zugehen. Ich nehme gern alle Kritik auf mich! Unsere Mitarbeitenden geben jeden Tag unter schwierigen Bedingungen ihr Bestes. Das sollte man nicht vergessen.

Werden Sie auch zur EM reisen?

Ja, ich habe Tickets für das Halbfinale in Dortmund, freue mich schon sehr darauf. Im besten Fall ist das deutsche Team dabei - das wäre ein Highlight.