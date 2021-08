Bahn-Vierer der Frauen pulverisiert Weltrekord

Der deutsche Bahn-Vierer der Frauen hat bereits in der Qualifikation der Mannschaftsverfolgung bei den Olympischen Spielen in Tokio für einen Paukenschlag gesorgt: Lisa Klein, Mieke Kröger, Lisa Brennauer und Franziska Brauße stellten einen neuen Weltrekord auf.

Das deutsche Quartett fuhr auf dem Rund in Izu 4:07,307 Minuten und hat damit die alte Bestmarke von Großbritannien (4:10,236/2016) um fast drei Sekunden unterboten - Welten im Bahn-Radsport.

Vogel: "Ich muss gleich weienen"

Als die Zeit im Izu Velodrome gestoppt wurde, ballte Brennauer unter dem großen Jubel der Zuschauer die Faust. Im Gegensatz zu den Wettbewerben in Tokio sind in Izu Zuschauer erlaubt. "Ich muss gleich weinen", sagte ZDF-Expertin Kristina Vogel. Die nächste Runde wird am Dienstag (8.30 Uhr MESZ) ausgetragen.

Mit der Fabelzeit setzte sich der deutsche Bahn-Vierer der Frauen als Erster in der Qualifikation durch und ist damit automatisch Favorit auf Gold. Im letzten Lauf kam noch einmal Spannung auf, als der britische Vierer lange Zeit unter den Zwischenzeiten der deutschen Frauen fuhr, auf den letzten drei Runden aber noch auf Rang zwei zurückfiel.

Frauen, Mannschaftsverfolgung, Qualifikation:

1. Deutschland (Franziska Brauße/Öschelbronn, Lisa Brennauer/Durach, Lisa Klein/Erfurt, Mieke Kröger/Bielefeld) 4:07,307 Min. WR/OR; 2. Großbritannien (Katie Archibald, Laura Kenny, Elinor Barker, Josie Knight) 4:09,022; 3. USA (Jennifer Valente, Chloe Dygert, Emma White, Lily Williams) 4:10,138; 4. Italien 4:11,666; 5. Frankreich 4:12,502; 6. Neuseeland 4:12,536; 7. Australien 4:13,571; 8. Kanada 4:15,832