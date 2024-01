Bahn-Streik beeinträchtigt Handball-EM - DHB setzt auf "Sonderfahrplan"

Ausgerechnet in der Woche, in der die Heim-Europameisterschaft im Handball (10. bis 28. Januar) startet, sorgt ein angekündigter GDL-Streik für mächtig Probleme. Der bediente DHB setzt auf einen "Sonderfahrplan".

Mit einem von langer Hand geplanten Paukenschlag will der Deutsche Handballbund (DHB) die Handball-Europameisterschaft im eigenen Land starten. Doch das Handball-Weltrekordspiel gegen die Schweiz am Mittwoch (20.45 Uhr) vor über 53.000 Zuschauern rückt gerade in den Hintergrund.

Denn der angekündigte Streik der Lokführergewerkschaft GDL hält die Handballer in Atem. Ein Notfallfahrplan der Deutschen Bahn, die als fester Mobilitätspartner das Turnier in puncto Nachhaltigkeit fördern will, soll helfen. "Dass wir darüber nicht glücklich sind, daraus brauchen wir keinen Hehl machen. Der Streik kommt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt", stellte DHB-Vorstandschef Mark Schober am Montag bei einem Medientermin in Köln klar und schickte hinterher: "Es wird einen Sonderfahrplan geben. Die Mannschaften, Gäste und Offizielle werden auf diesem Sonderfahrplan transportiert."

Schober sprach mit Blick auf den Streik, der ab Mittwochmorgen im Personenverkehr starten soll, von einer "großen Herausforderung" für den Verband. Der Vorstandsvorsitzende appellierte am Montag an die Fans, möglichst andere Transportmöglichkeiten zu nutzen und womöglich sogar Fahrgemeinschaften zu bilden. Seine Hoffnung: "Vielleicht hält die Handball-Familie hier zusammen." Laut Schober könnten 20 bis 25 Prozent der Züge fahren, weswegen auch Fans auf den sogenannten "Sonderfahrplan" ausweichen könnten.

Auch das DHB-Team reist mit der Bahn

Als Mobilitätspartner des Turniers befördert die Deutsche Bahn neben den Zuschauern auch die Mannschaften. Am Donnerstag beispielsweise soll die DHB-Auswahl am Tag nach dem EM-Auftaktspiel in Düsseldorf gen Berlin gebracht werden. Die Fahrt sei weiterhin für Donnerstagmorgen von Köln aus geplant.

Für den Eröffnungsspieltag - vor dem DHB-Team spielen noch die weiteren Vorrundengegner Nordmazedonien und Frankreich ab 18 Uhr gegeneinander - hat der DHB zusätzliche Parkmöglichkeiten geschaffen, da mit verstärkter PKW-Anreise gerechnet wird. Auch die Vorrundenspielorte München und Mannheim, wo jeweils zwei Vorrundengruppen ausgetragen werden, sind von den Streiks betroffen.

Im Tarifstreit mit der Bahn hatte die Lokführergewerkschaft GDL zu einem mehrtägigen Streik ab Mittwoch aufgerufen. Die Arbeit sei vom 10. Januar ab 2 Uhr bis zum 12. Januar um 18 Uhr niederzulegen. Das teilte die Gewerkschaft am Sonntag mit. Die Deutsche Bahn rechnet mit "massiven Auswirkungen" auf den Bahnbetrieb.