Bahn frei für Maatsen? "Er ist weiter als Sancho"

Kaum ist Jadon Sancho zurück, vermeldet Borussia Dortmund schon den nächsten Neuzugang. Für Ian Maatsen könnte es am Samstag direkt losgehen.

Könnte schon am Samstag debütierten: BVB-Neuzugang Ian Maatsen. Borussia Dortmund via Getty Images

Die Kurzbeschreibung sitzt. "Technisch sehr versiert, hohes Tempo, toller linker Fuß." So erklärt Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic Ian Maatsen, den zweiten Leih-Zugang, der den BVB für die Restsaison verstärken soll.

Wahrscheinlich hätte Terzic am Freitag vor Dortmunds Re-Start in Darmstadt am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) noch mehr ins Detail gehen können, schließlich haben er und sein Staff den vielseitigen Linksfuß schon länger auf dem Schirm. Bereits "vor seinem Wechsel zu Chelsea" sei der Niederländer auf dem BVB-Radar aufgetaucht, verriet der Chefcoach, und das war - von der PSV Eindhoven kommend - noch zu Jugendzeiten. Mit maximal 16.

Nun ist Maatsen 21 - und beim deutschen Vizemeister als Soforthilfe eingeplant. Anders als womöglich bei Sancho wird ihm zugetraut, das auch sein zu können. "Er ist einen Tick weiter als Jadon, weil er kurz vor Weihnachten Einsätze bei Chelsea hatte", begründet Terzic. An Trainingseinheiten mit seiner neuen Mannschaft hat Maatsen wie der zwei Jahre ältere Engländer erst eine absolviert.

Was sich Terzic von Maatsen erhofft

Der BVB-Trainer hofft trotzdem, "dass er sich sofort einfügt", weil er mit dem Allrounder einen konkreten Plan zu haben scheint. Zwar betonte Terzic, dass Maatsen in den vergangenen Jahren "sehr häufig" als Linksverteidiger, aber auch im zentralen Mittelfeld zum Einsatz gekommen ist. Der 41-Jährige verspricht sich vom Neuzugang aber in erster Linie, "das offensive Spiel über die Flügel zu beleben".

Das deutet schwer auf die linke Bahn hin, auf der der BVB aktuell Bedarf hat - Ramy Bensebaini weilt mit der algerischen Nationalmannschaft möglicherweise wochenlang beim Afrika-Cup. So winkt schon in Darmstadt das zeitige Bundesliga-Debüt für den Linksfuß, weil neben den Afrika-Cup-Fahrern Bensebaini und Sebastian Haller sowie Karim Adeyemi, Felix Nmecha und Julian Duranville auch Außenverteidiger Julian Ryerson ausfällt.