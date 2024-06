Bahn, Bier, barrierefrei: Wie nachhaltig ist die EM wirklich?

28 Themen und 48 Ziele: Bei der EM wird auf Nachhaltigkeit besonders geachtet. Es sei denn, Sponsoren könnte das stören.

Das Thema Nachhaltigkeit wird bei der EM 2024 großgeschrieben. Die Bundesregierung spricht von "neuen Maßstäben bei Sportgroßveranstaltungen", die UEFA gar von "der nachhaltigsten Europameisterschaft aller Zeiten". In der Tat sind in den zehn Stadien sowie in deren Umfeld Fortschritte gegenüber dem gewöhnlichen Ligabetrieb erkennbar, die EM überdauern wird allerdings davon nur ein Teil.

81.365 Zuschauer passen während eines Bundesligaspiels von Borussia Dortmund in den Signal-Iduna-Park. 24.454 davon finden auf der größten Stehplatztribüne Europas Platz. Für die sechs EM-Spiele, bei denen nur Sitzplätze erlaubt sind, wird das Stadion umgebaut, die maximale Zuschauerzahl sinkt auf 62.000. Die Zahl der Rollstuhlplätze indes verdoppelt sich von 72 auf rund 150.

Im Anschluss an das Turnier wird das Stadion zurückgebaut. Unter anderem hängt das damit zusammen, dass während der EURO Rollstuhlfahrer in Bereichen Platz finden, wo sie im Ligabetrieb Dortmunds Gelbe Wand, die Südtribüne mit ihren vielen Stehplätzen, hinter sich hätten - was ihnen niemand zumuten möchte.

Der barrierefreie Zugang zum Stadion ist ein wichtiger Punkt in der ESG-Strategie der UEFA. Die drei Buchstaben stehen für die englische Übersetzung der Begriffe Umwelt, Soziales und Unternehmensführung: Environment, Social & Governance. Die ESG-Strategie der UEFA umfasst drei Säulen mit elf Handlungsfeldern, die ihrerseits in 28 Themen, 48 Ziele und 83 Leistungskennzahlen unterteilt sind.

Erwünschte Barrierefreiheit nicht flächendeckend

Unter dem Überbegriff "Vielfalt und Inklusion" geht es auch um die Barrierefreiheit in den Spielstätten, die nach UEFA-Wunsch eigentlich für die gesamte Anreise gelten sollte, was gerade im öffentlichen Nah- und Fernverkehr nicht flächendeckend gewährleistet ist. Der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel ist aus Nachhaltigkeitssicht so wichtig, weil die 2,7 Millionen Ticketinhaber bis zu 80 Prozent der Kohlendioxid-Emission der gesamten Europameisterschaft durch ihre Reisetätigkeit erzeugen.

Um diese Umweltbelastung zu reduzieren, ist sogar der EM-Spielplan nach Nachhaltigkeitsaspekten gestaltet worden. Die zehn Stadien sind in drei Cluster eingeteilt, jedes Nationalteam tritt während seiner ersten drei Spiele in maximal zwei dieser Zonen an. "Es ist also ausgeschlossen, dass eine Mannschaft in der Vorrunde in Hamburg, München und Düsseldorf spielt", erklärt DFB-Vizepräsidentin Celia Sasic, die auch als EM-Botschafterin fungiert. Die deutsche Elf zum Beispiel residiert in Herzogenaurach und trägt ihre Spiele in München, Stuttgart sowie Frankfurt aus.

Kostenloser ÖPNV in München

Die Zuschauer in München werden während der EM wie an allen anderen Spielorten mit ihrer Eintrittskarte kostenlos den Nahverkehr der Stadt und der Region nutzen können. Im Bundesliga-Betrieb ist der Finanzkrösus FC Bayern einer der wenigen Klubs, der kein Geld für die kostenlose ÖPNV-Nutzung ausgibt. Die Regelung während der EM erweitert an anderen Standorten immerhin den Nutzungszeitraum erheblich.

Ticketinhaber können Busse am Spieltag ab 6 Uhr morgens für 36 Stunden kostenlos in Anspruch nehmen. Im Ligabetrieb gelten die Kombitickets in den meisten Fällen nur für die Hälfte der Zeit. Für die Reise zwischen den Spielorten bietet die Deutsche Bahn für EM-Karteninhaber ermäßigte Fernverkehrstickets an.

Starke Reduzierung von öffentlichen Parkplätzen

Auch hier wurden Parkplätze in Stadionnähe reduziert: Signal-Iduna-Park in Dortmund. IMAGO/NurPhoto

Um die Zahl der Anreisenden per PKW zu minimieren, werden in Berlin, Hamburg, Frankfurt und Leipzig keine öffentlichen Parkplätze in Stadionnähe angeboten. Die vorhandenen Flächen werden für Reisebusse, Polizei, Feuerwehr, UEFA-Gäste usw. genutzt. In München, Dortmund, Stuttgart, Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln ist die Zahl der Stellplätze reduziert, und ein Stellplatz kostet bis zu 24 Euro.

Die Anreise mit dem ÖPNV soll nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für den Geldbeutel sein. Ob das Konzept funktioniert, steht auf einem anderen Blatt. Fachleute befürchten mancherorts eine Überlastung von Bussen und Bahnen. Der ÖPNV wird auch noch von den Besuchern der Fanmeilen genutzt werden, hierbei wird im Turnierverlauf mit bis zu zwölf Millionen Menschen gerechnet.

Bier und Limo wird es geben

Mit ihrer ESG-Strategie orientiert sich die UEFA an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN). Diese sehen auch den Zugang zu gesunden Speisen und Getränken vor. Auf den Verkauf von Bier oder Softdrinks will man aber in den EM-Stadien dann doch nicht verzichten, womöglich auch, um Großsponsoren wie Bitburger oder Coca Cola nicht zu vergraulen. Immerhin sind alle Stadien als rauchfrei deklariert.

Die Schlaglichter aus den Themenbereichen "Barrierefreiheit" und "klimafreundliche Anreise" zeigen, wie schwierig und aufwendig es ist, eine ESG-Strategie umzusetzen. Teilweise, wie zum Beispiel beim öffentlichen Verkehr, sind den Veranstaltern selbst sowieso die Hände gebunden, andererseits setzen solche Großereignisse wichtige Impulse für eine bessere Infrastruktur.

So war die WM 2006 in Deutschland das erste Großturnier, bei dem flächendeckend Blindenreporter engagiert wurden, die das Geschehen auf dem Platz live für Sehbehinderte kommentierten. Dieser Service ist inzwischen auch in vielen Ligen zum Standard geworden und bei der EURO 2024 eine Selbstverständlichkeit. Die technische Entwicklung macht es möglich, dass noch nicht einmal mehr spezielle Empfänger notwendig sind, sondern jeder die Blindenreportagen über die UEFA-App auf dem Smartphone akustisch mitverfolgen kann. Ein weiterer Fortschritt.

"Gutes und ambitioniertes Konzept"

Auf Bier und Limo wird nicht verzichtet. IMAGO/Beautiful Sports

Der Nachhaltigkeitsexperte Professor Stefan Schaltegger von der Leuphana-Universität Lüneburg erkennt "ein gutes und ambitioniertes Konzept". Es sei gelungen, "spannende Parteien zusammenzubringen", sagt er im Hinblick auf die beteiligten Ministerien sowie die Sport-Prominenz, wie Turnierdirektor Philipp Lahm. "Wir wollen Vorbild sein", betont der, "und wir wollen für nachfolgende Sportgroßveranstaltungen auch in anderen Ländern Standards setzen." Laut Lahm habe das Thema von Beginn an eine sehr wichtige Rolle gespielt. Ziel sei es gewesen, ein klimafreundliches Turnier zu organisieren, Menschen zusammenzubringen und Teilhabe zu ermöglichen.

Ein wesentlicher Effekt der Nachhaltigkeit ist übrigens allein durch den Zuschlag für Deutschland erreicht worden. Die EM wird in Stadien der Bundesliga und 2. Liga gespielt, die voll im Ligabetrieb sind, mancherorts fielen Modernisierungsmaßnahmen an. Ressourcenfressende Neubauten, die nach Turnierende vielleicht leer stehen, wie es schon nach mancher WM der Fall war, wurden vermieden. Allerdings birgt dieser Vorteil einen sportpolitischen Nachteil: Kleinere Nationen kämen, wenn man dieses Vorgehen zur Regel macht, kaum noch in den Genuss, Schauplatz eines Großturniers zu werden.