Bahlinger SC: Pilipovic kehrt zurück ins Trainerteam - Acht Neuzugänge

Die Saison 2024/25 wird für den Bahlinger SC die sechste Regionalliga-Saison in Folge. Auf den Rängen 11,9,9,10 und 13 liefen die Kaiserstühler in den vergangenen Jahren ins Ziel ein - zumeist waren es Spielzeiten ohne größere Abstiegssorgen. Und auch wenn zumindest in Teilen des Umfelds des Vereins der nächste Schritt ersehnt wird, bleibt man in Bahlingen demütig. Schritt für Schritt soll die Entwicklung mit viel Ruhe und Kontinuität bei den Entscheidungsträgern weitergeführt werden.

Zwei ganz entscheidende Planstellen für die kommende Saison hat der Verein neu besetzen können. Das bestehende Funktionsteam um Cheftrainer Dennis Bührer und Torwarttrainer Dennis Müller wird ergänzt durch Milorad Pilipovic als Co-Trainer und den als Spieler verabschiedeten Serhat Ilhan als Video-Analyst und Verbindungstrainer. "Mit Milorad Pilipovic gewinnen wir einen absoluten Fachmann, der sich mit seiner Expertise und seinem Engagement ideal in das Team einbringen wird", sagt der sportliche Leiter des Bahlinger SC, Bernhard Wiesler.

Pilipovic gelang als Trainer der erstmalige Aufstieg des Bahlinger SC in die Regionalliga Südwest. Der 66-jährige Serbe schaffte in der Spielzeit 2014/15 das Double aus Aufstieg und südbadischem Pokal-Sieg. Der frühere Bundesliga-Profi des Karlsruher SC blieb dem Verein auch danach verbunden. Nach dem Abschied von Axel Siefert, der bis dato mit Dennis Bührer ein gleichberechtigtes Trainerduo gebildet hatte, waren Veränderungen im Trainerteam notwendig geworden.

Diakité soll den Angriff beleben

Neben den Veränderungen im Trainerteam wird sich auch der Kader des Bahlinger SC zur kommenden Spielzeit auf einigen Schlüsselpositionen neu besetzt. Gerade auf der Torhüterposition und auch im Angriff waren durch die Abgänge Lücken entstanden. Dabei ist der BSC bemüht, erstmals seit der Spielzeit 2020/21, in der Santiago Fischer 23 Saisontor erzielte, wieder einen echten Knipser in seinen Reihen zu formen.

Die größten Hoffnungen ruhen auf As Ibrahima Diakité (VfR Aalen), der von der Ostalb an den Kaiserstuhl wechselte. Am 27-jährigen Torjäger waren die Kaiserstühler bereits in der Vorsaison interessiert gewesen, nun ergab sich die Möglichkeit für eine Verpflichtung des Franzosen. Walter Adam, der Teammanager des Bahlinger SC, freut sich über den Transfer: "As Ibrahima Diakité bringt mit seiner Schnelligkeit viel Präsenz in die gegnerische Hälfte."

Aus dem eigenen Nachwuchs rücken Simeon Castano Bader (17), Louis Schmidt (19) und Ron Schweizer (22) in den Regionalliga-Kader auf. Neben As Ibrahima Diakité wurden auch die externen Verpflichtungen von Daniel Monga (SC Lahr), Philipp Sonn (Wormatia Worms), Ali Ibrahim (Freiburger FC) und Vasco Walz (1. FC Bocholt) vom Verein bestätigt. Somit kommt es wie in der Vorsaison zwar zu einigen Veränderungen im Team, die zentrale Achse um die Leistungsträger Yannick Häringer und Hasan Pepic bildet aber weiter das Herzstück des Bahlinger SC, der nicht nur in der sportlichen Führung sondern auch auf dem Rasen weiter auf reichlich eingespielte Kräfte setzen kann.