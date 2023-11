Bahlinger SC hat die Aussicht auf einen ertragreichen Frühsommer

Aktuell rangiert der Bahlinger SC in der Regionalliga Südwest knapp über der Abstiegszone. Doch rund um den Kaiserstuhl ist die Hoffnung präsent, dass schon mit geringfügigen Verbesserungen im Frühsommer eine große Ernte eingefahren werden kann.

22 Punkte sammelte der Bahlinger SC in der abgeschlossenen Hinserie der Regionalliga Südwest. Eine Ausbeute, mit der Trainer Axel Siefert "in dieser starken Liga" nicht gänzlich unzufrieden ist. Dennoch betont Siefert auch: "Wir haben definitiv ein paar Zähler liegen gelassen."

Im fünften Regionalliga-Jahr in Folge spielte die Mannschaft der beiden gleichberechtigten Trainer Axel Siefert und Dennis Bührer insgesamt eine wechselhafte Halbserie. So spiegelte auch der letzte Auftritt gegen den Aufsteiger Schott Mainz (2:2) die gesamte Vorrunde wider. "Die ersten 20 Minuten waren schlecht, dann hatten wir das Spiel in der Hand", sagte Siefert. Am Ende war das Remis aus Sicht des Bahlinger SC in Ordnung, wenn auch mehr drin war - wie in den ersten 17 Spielen der Saison insgesamt.

In der Rückrunde wollen die Kaiserstühler gerade die ausbaufähige Torausbeute verbessern. Die Durchschlagskraft im letzten Drittel ist nicht erst in dieser Saison ein Thema bei den Rot-Weißen. Nur Yannick Häringer (34) hat bisher mehr als drei Saisontreffer erzielt. Ein echter Knipser fehlt der Mannschaft. Shqipon Bektasi (33) arbeitet viel für das Team, ist aber auch verletzungsanfällig und hat seitdem er in Bahlingen spielt seine Torjägerqualitäten zumindest noch nicht nachhaltig nachgewiesen. Die jeweils vom damaligen Oberligisten Freiburger FC verpflichteten Ivan Novakovic (27) und Hassan Mourad (24) hatten auch in dieser Saison gute Phasen, es fehlt aber an Konstanz. Diese lässt auch Neuzugang Daniele Vesco (23), der bei seinen 16 Einsätzen nur einmal über die volle Distanz gespielt hat, zumindest noch vermissen.

Beste Platzierung realistisch

Dennoch blüht dem Bahlinger SC auch in dieser Saison wieder ein Ende ohne die ganz großen Abstiegssorgen, wenn in der Rückrunde die knappen Spiele häufiger als in der Hinserie in die aus BSC-Sicht richtige Richtung gezogen werden. Dann ist nach den Plätzen 11, 9, 9 und 10 in diesem Jahr auch die beste Abschlussplatzierung in der Regionalliga Südwest in der Bahlinger Vereinshistorie insgesamt möglich. Es würde den Bahlingern gut schmecken und unterstreichen, dass sich der Verein weiter im kontinuierlichen Entwicklungsprozess befindet.

Allzu gerne würden die Kaiserstühler am Ende der Saison nach mageren Jahren im Südbadischen Verbandspokal in diesem Sommer zudem den Pott in den Händen halten. Dies gelang zuletzt 2015. Die Vorzeichen stehen gut, immerhin ist der Bahlinger SC, anders als in den Vorjahren, im Viertelfinale noch vertreten. Legt der Verein also im Herbst und im Frühjahr weiter den Grundstein, dann könnte ein ertragreicher Frühsommer warten.