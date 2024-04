Bahlingen setzt weiter auf Kinast

Fabio Kinast wird auch in der kommenden Saison für den Bahlinger SC auflaufen. Der 22-jährige Mittelfeldspieler, der mit der U 19 des SC Freiburg 2018 A-Jugend-Pokalsieger wurde, wechselte 2022 an den Kaiserstuhl. Alles Weitere erklärt Teammanager Walter Adam in einer Meldung: "Nach seiner langen Verletzungspause hat sich Fabio in der laufenden Rückrunde zu einem wichtigen Faktor entwickelt."