Bahlingen holt Sonnenwald aus Stuttgart

Lukas Sonnenwald verlässt den VfB Stuttgart II. Der 20-Jährige schließt sich Ligakonkurrent Bahlingen an, wo sich der Angreifer mehr Spielzeit erhofft. In der laufenden Saison kam Sonnenwald in der Regionalliga Südwest lediglich zu vier Kurzeinsätzen. "Er ist ein junger Stürmer - sehr lernwillig und mit äußerst vielversprechenden Fähigkeiten. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen wird und uns sofort beim Erreichen unserer Ziele unterstützen kann", so BSC-Teammanager Walter Adam.