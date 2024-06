Bahlingen holt Angreifer Ibrahim aus Freiburg

Der Bahlinger SC holt Ali Ibrahim vom Freiburger FC. Der 20-jährige Angreifer, der beim SC Freiburg ausgebildet wurde, erzielte in der abgelaufenen Saison in der Verbandsliga 17 Tore, bereitete weitere 13 vor. "Wir wollen auch junge, talentierte Spieler aus der Region fördern und diese für den nächsten Schritt entwickeln. Ali passt genau in diese Philosophie und wir denken, dass er uns viel Freude bereiten wird", so Walter Adam, Teammanager.