Bahlingen: Herrmann setzt Unterschrift unter neuen Vertrag

Kolja Herrmann, der 2022 von Aalen an den Kaiserstuhl wechselte, wird auch in der kommenden Spielzeit für den Bahlinger SC auflaufen. Der 27-jährige Außenverteidiger bestritt bisher 59 Regionalliga-Partien für den BSC. "Er ist äußerst vielseitig einsetzbar und ein echter Teamplayer. Dabei überzeugt er durch seine spielerische Klasse und seine Ruhe am Ball", freut sich Sportdirektor Bernhard Wiesler über die Vertragsverlängerung des Leistungsträgers.