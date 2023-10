Bahlingen-Coach Siefert: "Wir finden uns von Woche zu Woche mehr"

Der Bahlinger SC feierte gegen Mainz Sieg Nummer drei in Serie - ein Beleg, dass das Team mehr und mehr funktioniert. In einer engen Liga könnten nun die kommenden Wochen zeigen, wohin die Reise in dieser Saison gehen wird.

Wie gerne würden Fußballtrainer in schöner Regelmäßigkeit den Blick in die Glaskugel werfen und sich so einige Strapazen ersparen: "Der Bahlinger SC wird durch drei Siege in Folge den Kontakt zum Mittelfeld herstellen" - dem Bahlinger Trainerduo Axel Siefert/Dennis Bührer hätte diese Prophezeiung wohl einige Sorgenfalten erspart. Umso schöner fühlte es sich für die Rot-Weißen am frühen Samstagnachmittag an, als nach Abpfiff der Begegnung gegen den FSV Mainz 05 II (2:1) die drei Punkte dem Bahlinger SC nicht mehr zu nehmen waren.

Ein großer Wille innerhalb der Mannschaft, zudem das Quäntchen Glück, auch die engen Spiele wieder für sich zu entscheiden, aber auch der eine oder andere Kniff des Bahlinger Trainerduos haben den BSC wieder zurück in die Spur gebracht. So kehrte der Bahlinger SC für das Auswärtsspiel in Kassel (1:0) von der Vierer- zur Dreier-/Fünferkette zurück. Die drei formstarken Innenverteidiger Ylber Lokaj, Laurin Tost und Holger Bux bildeten in Kassel und gegen Mainz das Abwehrzentrum und verliehen den Kaiserstühlern Sicherheit. "Die Defensivarbeit, die der Bahlinger SC betreibt, ist wirklich top. Wir haben einen großen Aufwand betrieben, aber da musst du erst einmal Lücken finden", lobte der Mainzer Trainer Jan Siewert die Arbeit gegen den Ball beim Bahlinger SC.

In der Findungsphase

"Wir sind in einer Findungsphase. Wir haben sieben neue Spieler und finden uns von Woche zu Woche mehr", sagte Siefert. Der die Variabilität im Kader lobt und nun auch den Rückenwind des Erfolgserlebnisses spürt: "Das tut uns natürlich gut". Im Vergleich zu den vergangenen Jahren, als sich der Bahlinger SC oft nur in sehr kleinem Rahmen personell veränderte, fand im Sommer 2023 tatsächlich ein größerer Umbruch statt. Dass der Weg stimmt und sich die Neuzugänge immer besser einfügen, das unterstreichen die vergangenen Wochen.

Der Anschluss ans Mittelfeld ist nun hergestellt. Die enorm ausgeglichene Liga erfordert aber weiterhin mit dem tabellarischen Blick in beide Richtungen enorme Aufmerksamkeit und erlaubt keine längeren Schwächephasen. Axel Siefert und Dennis Bührer werden daher nicht nachlassen und weiter mit ihrer Mannschaft akribisch arbeiten.

"Wir befinden uns in einer spannenden Phase", sagt Bührer. Die kommenden Wochen sind beim Bahlinger SC womöglich wegweisend, was in dieser Saison möglich ist. Vor dem Gastspiel beim TSV Steinbach Haiger am Dienstag (14 Uhr) trennen den Bahlinger SC nur sechs Punkte vom aktuellen Spitzenreiter Stuttgarter Kickers, gleichzeitig sind die Schützlinge von Axel Siefert und Dennis Bührer aber auch nur drei Zähler vor dem ersten möglichen Abstiegsplatz platziert. Der Blick in Glaskugel, er erscheint auch aktuell für alle die es mit dem Bahlinger SC halten äußerst verlockend.