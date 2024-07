Bagnaia-Sieg nach Martin-Sturz - Sachsenring verzeichnet Fan-Rekord

Motorrad-Weltmeister Francesco Bagnaia holt sich den Sieg beim Rennen auf dem Sachsenring. Die Lokalmatadoren Bradl und Schrötter bleiben ohne Punkte.

Motorrad-Weltmeister Francesco Bagnaia hat den Großen Preis auf dem Sachsenring für sich entschieden und die Führung in der MotoGP-Gesamtwertung übernommen. Der Italiener profitierte am Sonntag von einem Sturz seines Rivalen Jorge Martín. Das Podest komplettierten die Ducati-Markenkollegen Marc und Alex Márquez. In der Gesamtwertung führt Bagnaia nun mit zehn Punkten Vorsprung vor Martín, der kurz vor dem Ende nach einem Sturz ausschied. Mit 252.826 Besuchern stellten die Veranstalter an diesem Wochenende erneut einen Rekord auf.

"Eine der bestbesuchten Veranstaltungen überhaupt"

"Der dritte Zuschauerrekord in Folge begeistert uns und beweist, dass die Faszination und die Begeisterung für den Motorsport ungebrochen ist", sagte Gerd Ennser, Sportpräsident des Ausrichters ADAC: "Eine Viertelmillion Besucher haben an vier Tagen friedlich ein wahres Motorsport-Festival gefeiert. Unser Dank gilt unseren treuen Fans, aber auch allen ehrenamtlichen Helfern, die eine Veranstaltung in dieser Größenordnung erst möglich machen."

Es sei "eine der bestbesuchten Veranstaltungen überhaupt", schrieb die MotoGP bei X und fügte ein "Danke" auf Deutsch hinzu. Am Wochenende fanden die Läufe in der Moto3, der Moto2 und der MotoGP statt. Samstags war bereits die Elektroserie MotoE auf dem Sachsenring gestartet.

Bradl mit Wildcard ohne Punkte

Honda-Testpilot Stefan Bradl war dank einer Wildcard am Start, spielte im Kampf um die Punkteränge jedoch keine Rolle. Moto2-Ersatzfahrer Marcel Schrötter belegte nach einer Berührung in der Endphase des Rennens den 17. Platz. "Ein Punkt wäre schon schön gewesen, das ist ärgerlich", sagte Schrötter, der im niederländischen Assen und auf dem Sachsenring für den verletzten Deniz Öncü eingesprungen war.