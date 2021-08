"Bärenstark verteidigt": Dotchev lobt Arbeitssieg an der Bremer Brücke

Der MSV Duisburg rang den VfL Osnabrück mit 1:0 nieder. Pavel Dotchev sah eine motivierte Leistung seiner Mannschaft und hob einen Spieler besonders heraus. In der packenden Schlussphase behielt der MSV die Oberhand und sammelte drei Punkte - auch dank eines diskutablen Elfmeters.

MSV-Trainer Pavel Dotchev hob nach dem 1:0-Auswärtssieg an der Bremer Brücke im Interview bei "MagentaSport" die Leistung von Weinkauf hervor, "der hinten die Null gehalten hat." Außerdem lobte der Coach die Defensive: "Wie wir verteidigt haben - das war bärenstark.“ Der 55-Jährige erlebte ein "intensives und emotionales, aber auch faires Spiel." Über die Stimmung an der Bremer Brücke, an der rund 7.000 Zuschauer das Spiel verfolgen durften, geriet Dotchev ins Schwärmen: "Adrenalin pur, dritte Liga, tolle Atmosphäre, tolle Fans."

Die Duisburger kämpften sich nach der Niederlage gegen Saarbrücken zurück und bewiesen in Osnabrück Moral. Im ersten Durchgang sei der Matchplan gut aufgegangen und in der zweiten Hälfte habe die Mannschaft nach einer Umstellung der Hausherren "ein bisschen die Linie verloren. Im Endeffekt sind wir die Glücklichen, aber tolles Spiel, tolle Leistung."

"Wenn Kontakt da war, ist es ein Elfmeter"

Duisburgs Alaa Bakir, der den umstrittenen Elfmeter herausgeholt hatte, verteidigte den Elfmeterpfiff und meinte: "Wenn der Kontakt da war, ist es Elfmeter." Nach einem "scheiß ersten Kontakt" rannte der Angreifer auf Torwart Kühn zu und nahm den leichten Kontakt im Sechszehner dankend an, woraufhin Schiedsrichter Marvin Speckner auf Strafstoß für den MSV entschied. Von Osnabrücker Seite äußerte sich viel Unmut über den gegebenen Strafstoß, der rückblickend das Spiel zu Gunsten der Gäste entschied. Über die Kulisse in Osnabrück meinte Bakir, dass es "Spaß gemacht hat vor diesen Fans zu spielen, auch wenn die gegen uns waren."

Auch die Hausherren bekamen in der 60. Spielminute einen Strafstoß zugesprochen, den MSV-Torwart Weinkauf aber parieren konnte. Zuvor war Taffertshofer von Steurer zu Fall gebracht worden. Den Fernsehbildern zufolge sah auch dieser Strafstoß allemal diskutabel aus.

Für den MSV Duisburg war es das zweite Auswärtsspiel in Folge, ehe am Samstag um 14 Uhr nochmal auf fremdem Rasen das Duell gegen den 1.FC Magdeburg auf dem Programm steht. Danach kehren die Duisburger wieder in die heimische Arena zurück.