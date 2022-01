Bär lässt Löwen wieder jubeln - Verfolger-Duell in Meppen ohne Sieger

Im Verfolger-Duell zwischen Meppen und Mannheim gab es am Sonntag keinen Sieger, zuvor ließ Bär die Löwen in Köln jubeln. Am Samstag hat der 1. FC Magdeburg das Drittliga-Topspiel knapp für sich entschieden.

Am Sonntag trat der zuletzt von einem Corona-Ausbruch genervte und personell gebeutelte TSV 1860 München bei der zuletzt erstarkten Kölner Viktoria an. In einem anfänglich chancenreichen Spiel reichte den Löwen ein Treffer von Bär, der den vierten Saisonsieg schon vor der Pause festzurrte. Den Domstädtern fiel nach der Pause wenig ein, am Ende flog May auch noch mit Gelb-Rot vom Platz.

In Meppen stieg das Verfolgerduell zwischen dem SVM und Waldhof Mannheim. Tankulics frühe Führung glich Sohm aus - beim 1:1 sollte bleiben. Meppen verpasste den Sprung auf Rang drei, Mannheims Rückstand zum direkten Aufstiegsplatz wuchs auf vier Punkte an.

FCM baut Erfolgsserie aus

Prickelndes Flutlicht-Spitzenspiel an der Elbe am Samstagabend! Primus Magdeburg hat seine Erfolgsserie in einem schwer erkämpften 2:1 (1:1)-Erfolg gegen Verfolger 1. FC Saarbrücken auf zehn Spiele ohne Niederlage ausgebaut und sein ohnehin schon prall gefülltes Konto auf 54 Punkte aufgestockt. FCM-Torjäger vom Dienst Atik (13.) zeichnete mit seinem zwölften Saisontreffer für das 1:0 verantwortlich, ehe Günther-Schmidt per "Flankenschuss" (32.) ausglich. Der schnelle Conteh (47.) schoss die Gastgeber wieder in Führung, im weiteren Verlauf kamen die Gäste dem erneuten Ausgleich mehrmals sehr nahe, gingen am Ende jedoch als Verlierer vom Feld.

Wunderlich verlängert die FCK-Serie

Seit neun Spielen sind derweil die Roten Teufel nun schon ohne Niederlage. Mit einem knappen 1:0 gegen den Halleschen FC am Samstag setzte der FCK seine beeindruckende Erfolgsserie fort - und kletterte auf den 2. Tabellenplatz. Neuzugang Boyd feierte sein Debüt und stand auch direkt in der Startelf gegen seinen Ex-Klub aus Halle. Matchwinner war aber ein anderer: Wunderlich, der die Pfälzer mit einem präzisen Schuss von der Strafraumgrenze erlöste (38.).

Torjubel zum 2:1 durch Ba-Muaka Simakala. imago images/kolbert-press

Hoch her ging es derweil im Stadion Rote Erde, wo die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund - gespickt mit den Profis Moukoko, Passlack und Zagadou - eine 2:0-Führung gegen Osnabrück noch aus der Hand gab. Tigges (35.) und Moukoko (61.) erzielten die Tore für den BVB, ehe Zagadou einen Elfmeter verursachte. Diesen verwandelte der eingewechselte Simakala sicher (73.). Nach einer Glanztat von Drljaca gegen Simakala schien es so, als würde der Dortmunder Keeper der Held werden, doch wenig später verschätzte er sich und legte damit für Simakala auf, der sich diesmal die Chance zum 2:2 nicht entgehen ließ (90.+2).

Duisburg atmet durch

Der MSV Duisburg überraschte in Wiesbaden mit einem 1:0-Erfolg und konnte so wichtige Punkte im Abstiegskampf einheimsen. Mitten in die beste Phase des SVWW hinein sorgte der MSV für den entscheidenden Treffer: Bouhaddouz nickte Feltschers Flanke am Fünfer ein, Gegenspieler Mockenhaupt hatte auch noch seinen Kopf im Spiel (62.). In der 77. Minute setzte Bouhaddouz zwar noch einen Foulelfmeter neben das Tor, es reichte aber für den Dreier, durch den die Zebras die Abstiegsränge verließen.

Der Tabellenletzte TSV Havelse konnte das Kellerduell bei Türkgücü München mit 1:0 für sich entscheiden und den vierten Saisonsieg feiern. Jaeschke (53.) traf für den Aufsteiger aus Niedersachsen, der jetzt 17 Punkte auf dem Konto hat. Türkgücü belegt mit vier Zählern mehr den 18. Tabellenplatz.