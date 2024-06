Bänderverletzung im Knie: EM-Aus für Kostic

Für Filip Kostic ist die EM gelaufen. Wie der serbische Fußballverband mitteilte, erlitt der ehemalige Frankfurter ein Knieverletzung, die ihn für mindestens zwei Wochen außer Gefecht setzen wird.

Serbien hat sich zum Start in die EM gegen England zwar ganz ordentlich verkauft, ging letztlich beim 0:1 aber dennoch leer aus - und verlor zudem auch noch Filip Kostic. In der Endphase der ersten Hälfte verletzte sich der ehemalige Bundesligaspieler (249 Spiele und 35 Tore für den VfB Stuttgart, Hamburger SV und Eintracht Frankfurt) und musste unter Tränen ausgewechselt werden. Bereits am Abend hatte Nationaltrainer Dragan Stojkovic sich pessimistisch gezeigt - und wurde inzwischen bestätigt.

"Wie der Mannschaftsarzt Dejan Aleksandric erklärt hat, handelt es sich um eine Verletzung des linken Knies", teilte Verbandssprecher Milan Vukovic mit: "Das MRT hat eine partielle Bänderverletzung des Außenbandes gezeigt. Eine solche Verletzung macht eine Zwangspause von mindestens zwei Wochen notwendig."

Beim Slowenien-Spiel wird Kostic noch dabei sein

Für den 31-jährigen Profi von Juventus Turin (66 Serie-A-Spiele) bedeutet das, dass sein EM-Traum bereits beendet ist. Vukovic verriet jedoch, dass Kostic das anstehende Duell gegen Slowenien am Donnerstag (LIVE! ab 15 Uhr bei kicker) noch anschauen werde, ehe er das Nationalmannschaftscamp verlassen werde.

Auf der linken Seite stellt sich Stojkovic nun ein großes Problem, da mit Filip Mladenovic nur noch ein gelernter linker Schienenspieler im Kader ist. Als Alternative bietet sich noch Tschechiens Spieler des Jahres an, Veljko Birmancevic (26). Mijat Gacinovic (29) dürfte ebenfalls in den Überlegungen des Trainers eine Rolle spielen, aufgrund seiner offensiven Denkweise (und ungeliebter Defensivarbeit) dürfte es aber bei Überlegungen bleiben.