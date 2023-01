Bänderverletzung: Bitterer Auftakt für Cueto

Es läuft in dieser Saison nicht rund für Lucas Cueto. Der Auftakt 2023 passt für den Mittelfeldspieler des Karlsruher SC dabei ins Bild.

Vom KSC gab es zum Start in die Vorbereitung am Dienstag zunächst positive Nachrichten, Marvin Wanitzek hat seinen Vertrag verlängert, Daniel Brosinski kehrte zu seinem Heimatverein zurück. Am Mittwoch teilte der Zweitligist dann aber mit, dass Lucas Cueto in nächster Zeit verletzt fehlen wird.

Der Deutsch-Spanier, der sowohl beim Auftakt der Badener am Dienstag als auch am Mittwoch beim Training nicht auf dem Platz zu finden war, hat sich "eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk" zugezogen, wie der KSC mitteilte.

Damit geht für Cueto die Spielzeit äußerst unbefriedigend weiter. Vergangene Saison durfte der Mittelfeldmann nach seinem Wechsel von Drittligist FC Viktoria Köln immerhin 20-mal in der 2. Liga ran, achtmal sogar in der Startelf (kicker-Durchschnittsnote 3,86). Zudem bestritt er alle vier DFB-Pokalspiele (3,50) des KSC. 2022/23 reichte es zwar für neun Liga-Einsätze, davon aber nur drei in der Anfangsformation. Und da konnte sich Cueto nicht wirklich zeigen - dreimal die kicker-Note 5,0, dreimal wurde er vorzeitig ausgewechselt.

Da kommt es für Cueto natürlich äußert ungelegen, nun in der Vorbereitung mit einer Verletzung zu fehlen.