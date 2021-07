Bänderverletzung: Auch Strobl fehlt dem FCA

Der FC Augsburg muss vorerst auf Tobias Strobl verzichten. Der 31-Jährige zog sich beim Training am Dienstag eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zu. Damit spitzt sich der personelle Engpass im Abwehrzentrum des FCA weiter zu.

Aufgrund eines akuten Mangels an Innenverteidigern hatte Trainer Markus Weinzierl Strobl zuletzt vom Mittelfeld in die Abwehr beordert. Nun fällt auch der 31-Jährige vorerst aus. Eine genaue Prognose zur Ausfallzeit gab es am Dienstag vonseiten des FCA noch nicht. Die beiden Testspiele gegen Fürth (Mittwoch) und Cagliari (Samstag) wird Strobl aber verpassen, auch im DFB-Pokal gegen Greifswald (7. August) dürfte er nicht zur Verfügung stehen.

Uduokhai, Oxford und Danso fehlen ebenfalls

Damit verschärft sich die Personalsituation in der Augsburger Innenverteidigung. Felix Uduokhai kämpft mit der deutschen Olympia-Auswahl am Mittwoch um den Einzug in die K.-o.-Runde. Reece Oxford macht nach einer Operation am Meniskus zwar Fortschritte in der Reha, ist aber noch nicht zurück im Mannschaftstraining. Der wechselwillige Kevin Danso stellte vor knapp zwei Wochen die Arbeit ein, ist weiterhin krankgeschrieben und sportlich keine Option mehr. Ob es im Ablösepoker mit RC Lens eine Einigung geben wird, ist weiter ungewiss.

Damit bleibt als Nebenmann von Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw derzeit nur noch Youngster Frederik Winther übrig. Der 20-jährige Däne, den der FCA im Oktober 2020 verpflichtete, aber für den Rest der vergangenen Saison an seinen bisherigen Klub Lyngby BK auslieh, kann und muss sich nun in den Testspielen beweisen.