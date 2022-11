Bänderriss: Zwickau im Pokal ohne Jansen

Auf einem Abstiegsplatz und mit einem verletzten Spieler hat sich der FSV Zwickau in die Liga-Pause verabschiedet.

Max Jansen hat sich beim abschließenden Spiel am vergangenen Samstag bei Dynamo Dresden verletzt. Der Mittelfeldspieler hat sich bei der Nullnummer im Sachsenderby "einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen", wie der Drittligist am Dienstag mitteilte.

Der 29-Jährige, der 15 seiner bislang 127 Drittliga-Partien in der laufenden Spielzeit absolviert hat, "steht dem FSV somit im letzten Pflichtspiel des Jahres, am Mittwoch beim Heidenauer SV (Sachsenpokal), nicht zur Verfügung", ließ der Klub wissen.

Enochs zufrieden und "enttäuscht"

Das 0:0 in Dresden reichte dem FSV nicht, die Abstiegsplätze zu verlassen. Punktgleich mit dem auf dem ersten Nichtabstiegsrang platzierten Neuling VfB Oldenburg steht Zwickau auf Platz 17.

Joe Enochs geht nach dem Auftritt bei Dynamo zwiegespalten in die Pause. "Hut ab, was die Mannschaft heute auf den Platz gebracht hat, nach drei Spielen in sechs Tagen", ließ der FSV-Trainer bei "MagentaSport" wissen. "Es ist nicht so, dass nur gut verteidigt haben. Eigentlich sollte ich auch enttäuscht sein, dass wir nicht gewonnen haben, weil: die Chancen waren da."