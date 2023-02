Bänderriss: Schleimer fehlt Nürnberg "die nächsten Wochen"

Erneutes Verletzungspech beim 1. FC Nürnberg: Lukas Schleimer fällt bis auf Weiteres aus, auch Enrico Valentini hat es erwischt.

Wie der 1. FC Nürnberg am Montag mitteilte, hat sich Schleimer beim 1:0-Sieg am Samstag gegen den SV Sandhausen einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen. Der Offensivspieler wird FCN-Coach Dieter Hecking "die nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen".

Schleimer hatte sich bei einem Zweikampf mit einem Gegenspieler bereits in der Frühphase des Kellerduells verletzt. Zwar versuchte er weiterzuspielen, nachdem er auf dem Spielfeld behandelt wurde. Aber nach nur wenigen Minuten musste er dann doch ausgewechselt werden - für ihn kam Johannes Geis in der 22. Minute in die Partie.

Damit bleibt Schleimer das Verletzungspech treu. Denn bereits große Teile der Hinrunde hatte der 23-Jährige verpasst, nachdem er sich in der Vorbereitung einen Innenbandriss im Sprunggelenk zugezogen hatte. Nun muss der Dribbler erneut aussetzen.

Risswunde: Gesperrter Valentini kann nicht trainieren

Ebenfalls verletzt hat sich Valentini. Der Rechtsverteidiger hat sich im Training eine Risswunde am Knie zugezogen, die mit mehreren Stichen genäht werden musste. Der 34-Jährige kann deshalb in dieser Woche nicht am Mannschafstraining teilnehmen und fehlt auch beim Auswärtsspiel am kommenden Samstag (13 Uhr) beim Hamburger SV. Allerdings hätte Valentini im Volksparkstadion ohnehin nicht zur Verfügung gestanden, weil er Teil zwei seiner Rotsperre aus dem Spiel gegen Heidenheim abzusitzen hat. Ein längerer Ausfall wegen der Verletzung droht bei ihm aber nicht.