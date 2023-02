"Bäm, 1:2 verloren": Warum Rose keinen Wert auf Statistiken legt

Sechs Spiele, drei Siege, drei Unentschieden: Vor eigenem Publikum hat RB Leipzig noch nie gegen Eintracht Frankfurt verloren. Für Trainer Marco Rose spielt das allerdings keine Rolle. Und das hat Gründe.

Die Bilanz konnte sich sehen lassen. Von sechs Duellen mit Union Berlin hatte Marco Rose nur ein einziges verloren, doch dann setzte es die zweite Niederlage, als er es vor zwei Wochen zum ersten Mal als Leipziger Trainer mit den Eisernen zu tun hatte. "Vor dem Spiel gegen Union habe ich gesagt, meine Statistik ist gar nicht so schlecht", meinte Rose am Freitag und schickte dann hinterher, wie viel Wert die Zahlen hatten: "Bäm, 1:2 verloren", rief Leipzigs Coach und wollte damit sagen: Was in der Vergangenheit war, lässt nicht immer Schlüsse auf das zu, was in der Zukunft kommt.

Mit Blick auf das Heimspiel gegen Frankfurt bedeutet das: Auch wenn RB zu Hause noch nie gegen die Eintracht verloren hat, heißt das nichts für die Partie am Samstag. Rose weiß ja, dass die SGE immens große Qualität mitbringt. "Wir müssen höllisch aufpassen auf ihr Umschaltspiel", betonte der 46-Jährige, kündigte aber auch an, dass sich seine Mannschaft nicht nach der Eintracht ausrichten werde. "Der Ansatz ist nicht, zu null zu spielen und zu hoffen, dass wir eins schießen", sagte Rose.

Während Frankfurt in der Königsklasse beim 0:2 gegen Neapel an Grenzen stieß, rang Leipzig Manchester City ein 1:1 ab. Seine Mannschaft habe die 90 Minuten "sehr anständig eingeschätzt", meinte Rose: "Nach dem Spiel habe ich viele kluge Dinge von meinen Spielern gehört." Will also heißen: Auch nach dem respektablen Auftritt gegen eine der besten Mannschaften Europas bleibt RB bei sich und besinnt sich nun wieder auf das Rennen um die Champions-League-Plätze.

In diesem Kontext ist die Eintracht ein direkter Konkurrent, gegen den Rose Christopher Nkunku zwar wieder als Joker einplanen kann, möglicherweise aber auf Lukas Klostermann verzichten muss. Der 26-Jährige, der gegen ManCity als Rechtsverteidiger einer Viererkette begann, wurde am Mittwochabend zur Halbzeit von Benjamin Henrichs ersetzt. Klostermann habe Adduktorenprobleme, klärte Rose auf: "Da droht uns ein Ausfall."