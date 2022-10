Bährs Zusammenbruch überschattet Cottbus-Sieg bei TeBe - Jena beißt sich die Zähne aus

Mit drei Begegnungen ging es am Sonntag in der Regionalliga Nordost weiter. Die Partie zwischen TeBe Berlin und Energie Cottbus war für mehrere Minuten unterbrochen, weil Berlins Bähr zusammengesackt war und medizinisch versorgt werden musste. Am Ende siegte der FCE in doppelter Überzahl 4:0. Carl Zeiss Jena konnte gegen Lichtenberg aus seinen Feldvorteilen kein Kapital schlagen und blieb erneut ohne Dreier. Die VSG Altglienicke setzte sich klar bei Hertha BSC II durch.

Gut in Form war in den vergangen Wochen Energie Cottbus, das am Sonntag bei Kellerkind Tennis Borussia Berlin nachlegen wollte. Fünf Ligaspiele hatte die Elf von Trainer Claus-Dieter Wollitz nicht mehr verloren, gewann davon vier Partien. Mit diesem Selbstvertrauen schnappten sich die Lausitzer im Mommsenstadion auch den Ball und zwangen die Veilchen in die Defensive. Mit einem direkten Freistoß aus 30 Metern Distanz brachte Oesterhelweg unter Mithilfe des Innenpfostens den FCE ziemlich zügig in Führung (13.). Die Gäste drängten danach auf den nächsten Treffer, Torschütze Oesterhelweg hatte bei vielen gefährlichen Szenen seinen Füße im Spiel. In der 26. Minute traf Hildebrandt die Latte. Dass die Cottbuser zur Pause nur 1:0 führten, war der größte Vorwurf, den man ihnen machen konnte. In der 54. Minute fiel er dann, der erlösende und hochverdiente zweite Treffer: Badu störte erfolgreich den Berliner Spielaufbau, startete mit dem Ball am Fuß nach vorne, setzte Wähling in Szene, der die Kugel aus kurzer Distanz versenkte.

Unmittelbar danach rückten all die fußballerischen Aspekte in den Hintergrund, denn Berlins Bähr sackte ohne Gegnereinwirkung zu Boden und blieb liegen. Bis die Betreuer und der wenig später dazu gerufene Rettungsdienst - im Stadion waren bemerkenswerterweise keine Sanitäter - die medizinische Versorgung abgeschlossen hatten, schickte Schiedsrichter Markhoff beide Teams in die Kabine. Nach rund einer Viertelstunde ging es weiter, Bähr war vom Rettungsdienst mittlerweile ins Krankenhaus abtransportiert worden. Der restliche Spielverlauf war von viel Härte geprägt: TeBe-Torwart Albers sah nach einer Notbremse Rot, sein Teamkollege Oschmann Gelb-Rot, da er nach einem Foul noch meckerte. Zudem gab es einige giftig geführte Zweikämpfe inklusive Gelber Karten. In Überzahl fand nur Cottbus spielerisch statt. Hasse legte auf Hottmann-Vorlage das 3:0 nach (72.), Abu-Alfa drückte aus kurzer Distanz eine weitere Hottmann-Vorlage zum 4:0 über die Linie (82.).

Für Carl Zeiss Jena ging es indes darum, nach fünf sieglosen Spielen gegen Abstiegskandidat SV Lichtenberg 47 mal wieder dreifach zu punkten. Mit großer Entschlossenheit starteten die Thüringer in die Partie, hatten deutlich mehr Spielanteile. Die Gäste konnten sich bei Torwart Wollert bedanken, der einige Jenaer Abschlüsse gekonnt entschärfte. Somit ging es torlos in die Pause. Jena machte im zweiten Durchgang nahtlos weiter, aber der Ball wollte weiterhin einfach nicht rein. In der 52. Minute wäre Wollert geschlagen gewesen, doch der Schuss von Krauß zischte am Pfosten vorbei. Nach gut einer Stunde wurde Lichtenberg etwas mutiger und der heimische Anhang so langsam ungeduldig, zumindest waren erste Pfiffe zu hören. Beinahe hätte der SVL in der 84. Minute den Spielverlauf auf den Kopf gestellt, doch FCC-Keeper Kunz parierte einen Schuss von Chor und kurz darauf einen nicht minder gefährlichen Kopfball von Koch. In der Nachspielzeit lief Chor frei auf Kunz zu, wieder rettete der Jena-Schlussmann in höchster Not. Auf einmal konnte Carl Zeiss sogar froh sein, aus diesem Spiel zumindest einen Zähler mitgenommen zu haben. Beim Jena-Anhang machte sich nach Schlusspfiff hingegen lautstarke Enttäuschung breit.

Im dritten Sonntagsspiel standen sich zwei Teams aus der Hauptstadt gegenüber, und zwar Hertha BSC II und die VSG Altglienicke. Die erste Flanke des Spiels führte für die Gäste prompt zum Erfolg, Breitkreutz köpfte in der 3. Minute ein. Schon in der 27. Minute folgte die nächste kalte Dusche für die selbsternannten "Hertha-Bubis": Mensah lief nach einem Konter durch, legte quer auf Cigerci, der mühelos einschieben konnte. Das ging so auch in Ordnung, denn das Team von Karsten Heine verzeichnete ein klares Chancenplus. Auch bei der Verwertung dieser Gelegenheiten ließ sich die VSG nicht lumpen, in der 34. Minute stand Cigerci bei einer missglückten Faustabwehr von Hertha-Torwart Cuk richtig und lenkte das Leder über die Linie. Ansonsten aber lieferte Cuk eine gute Leistung ab, denn zur Pause hätte Altglienicke sogar noch höher führen können. Nach Wiederanpfiff stand wieder Breitkreuz im Fokus, diesmal aber auf eine andere Art: Als er in Minute 52 mit gestrecktem Bein in Covic hinein sprang, zückte Schiedsrichter Lukawski die Rote Karte. Die Überzahl ließ bei der Bundesliga-Reserve den Glauben zurückkehren, zumindest spielte die Heimelf jetzt energisch nach vorne. Treffsicherer blieb aber die VSG: In der 68. Minute wurde ein Freistoß zu Belegu weitergeleitet, der auf 4:0 erhöhte. In der 81. Minute legte Fontein mit einem platzierten Schuss aus 20 Metern den fünften Treffer drauf. Das 5:0 war auch der Endstand.

Späte Erleichterung für Erfurt

Rot-Weiß Erfurt kam am Samstag in Greifswald gut aus den Startlöchern, übte im Aufsteigerduell sofort Druck aus. Allerdings waren Einschussmöglichkeiten zunächst rar. Mit der ersten guten Gelegenheit brachte Hajrulla nach einem Querpass von Mergel seine Farben aus der Nahdistanz in Führung (23.). Wenig später tauchte der Vorlagengeber selbst vor Kamenz aus, brachte die Kugel nach einem Steilpass aber nicht am GFC-Keeper vorbei ins Tor. Und auch Tavares scheiterte am gut aufgelegten Heimtorwart. Die ausgelassenen Chancen hätten Benyamina mit dem Halbzeitpfiff beinahe den Ausgleich ermöglicht, aber auch Flückiger bewies sein Können zwischen den Pfosten. Nach der Pause agierten die Gastgeber druckvoller, ein Tor sprang aber nicht heraus. Weil aber auch RWE längst nicht mehr so agil wie im ersten Durchgang auftrat, musste zumindest ergebnistechnisch bis in die Schlusssekunden gezittert werden, ehe Seidemann in der Nachspielzeit mit einem Schlenzer den Deckel drauf machte.

Im Gegensatz zu Erfurt in Greifswald erwischte die BSG Chemie Leipzig bei der Viktoria in Berlin einen Blitzstart. Nach keinen 120 Sekunden netzte Jäpel bereits für die Leutzscher aus der Drehung. Die Sachsen waren auch anschließend tonangebend, verpassten es allerdings, gegen zunächst geschockte Hauptstädter nachzulegen. Die wurden Mitte der ersten Hälfte etwas stärker. Zum Ausgleich vor der Pause sollte es aber nicht reichen. Die beste Chance vergab Seifert, der den Ball innerhalb des Sechzehners frei über das Tor schoss. Im zweiten Durchgang machte sich bei Chemie etwas Lethargie breit. Viel ging nach vorne nicht mehr. Allerdings waren auch die Gastgeber in ihren spielerischen Mitteln begrenzt. In der Nachspielzeit besorgte Kirstein schließlich die endgültige Entscheidung, als er eine Surek-Flanke zum 2:0 über die Linie drückte.

Einen weitestgehend sorgenfreien Nachmittag durchlebte der Chemnitzer FC im Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz. Früh waren die Himmelblauen auf Kurs. Zickert köpfte eine Löwe-Flanke in der 8. Minute zur Führung in die Maschen. Die dominanten Gastgeber legten in der 19. Minute den zweiten Treffer nach. Pagliuca und Kircicek waren auf links nicht zu bremsen. Letzterer bediente im Strafraum Brügmann, der im Fallen das Leder ins Tor drosch. Von den Gästen war weiterhin nichts zu sehen. Via Traumtor erhöhte Löwe aus rund 35 Metern vor der Pause sogar noch auf 3:0 (40.). Nach der Pause war nicht mehr viel los. Der CFC schaltete ein, zwei Gänge zurück. Und der abstiegsbedrohte ZFC war nicht in der Lage, daraus irgendein Kapital zu schlagen. Elf Minuten vor dem Ende durfte sich schließlich auch noch Keller in die Torjägerliste eintragen, der von Kircicek gut bedient wurde.

Kein Sieger im Spitzenspiel

Keinen Sieger und keine Tore gab es am Freitagabend im mit Spannung erwarteten Spitzenspiel zwischen dem SV Babelsberg und dem Berliner AK: Dabei war die Heimelf die ersten 30 Minuten das gefährlichere Team, anschließend aber übernahm der Gast das Kommando und hatte über 90 Minuten gesehen das klare Chancenplus: Zweimal traf der BAK Aluminium, die weiteren Male stand SVB-Keeper Klatte im Weg. So war es am Ende ein glücklicher Punkt für die Babelsberger.

Auf fünf Zähler auf den Primus verkürzen konnte damit Verfolger Lok Leipzig, der sich mit 2:0 gegen den FSV Luckenwalde durchsetzte. In der Anfangsphase entwickelte sich ein intensives Duell, das vor allem zwischen den Strafräumen stattfand. Luckenwalde traf in Person von Plumpe Aluminium, bevor es torlos in die Pause ging. Nach Wiederanpfiff steigerte sich die Lok, ein Doppelpack von Pfeffer sollte so für den durchaus verdienten Erfolg sorgen (60./79.). Beim zweiten Gegentreffer war der Gast schon nur mehr zu zehnt, Vierling hatte in Minute 65 die Ampelkarte gesehen.

Einen weiteren Sieg - den dritten aus den letzten vier Ligaspielen - konnte derweil Meister BFC Dynamo gegen das weiter sieglose Schlusslicht Germania Halberstadt einfahren. Es sah dabei nach rund einer gespielten Stunde nach einem ungefährdeten Erfolg der Berliner aus, die die Partie kontrollierten und durch Becks Kopfballtreffer (26.) und Geurts, der den Ball ins Tor verlängerte (39.), mit 2:0 in Front lagen. Dann aber schockte Halberstadt die Heimelf mit einem Doppelschlag durch van der Werff (59.) und Baudis (66.) zum 2:2. Aber der BFC hatte trotz mäßigem Auftritt noch einen Pfeil im Köcher: Geurts jagte den Ball zum 3:2-Siegtreffer in die Maschen (70.). Kurz vor dem Ende traf BFC-Angreifer Suljic noch die Latte. Ein verdienter Dreier, mit dem der BFC seinen Platz im Tabellenmittelfeld sichert.