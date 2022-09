Badstubers Trainer-Ziel: "Irgendwann möchte ich in der Bundesliga auftauchen"

Kürzlich, vor zwei Wochen, hat Holger Badstuber (33) das Ende seiner aktiven Laufbahn als Profi verkündet. Im großen kicker-Interview, das an diesem Montag in der kicker-Printausgabe erscheint, spricht er nun erstmals seit seinem freiwilligen Abschied über seine Beweggründe, seine "spezielle Karriere", wie er diese Zeit mit den vielen Höhen und krassen Tiefen selbst nennt, sowie seine Zukunftspläne.

"Zufrieden und glücklich" beende er diese Periode als Spieler, "jetzt freue ich mich auf den nächsten Abschnitt". Badstuber, 31-maliger Nationalspieler, Champions-League-Sieger 2013, sechsmal Meister, davon dreimal im Double, also plus den DFB-Pokal, möchte Trainer werden. "Ich bin der Typ für den Senioren-Fußball", sagt er. "Irgendwann möchte ich in der Bundesliga auftauchen."

Badstuber hatte große Lehrmeister, "die größten", wie er selbst präzisiert. Auf Jupp Heynckes und Louis van Gaal geht er besonders ein. Er habe "jegliche Phasen des Fußballer-Daseins erleben" dürfen, sagt Badstuber, "es waren grandiose Abschnitte dabei, andere kosteten Kraft".

Gab es das schon einmal, dass ein großer Name derart degradiert wurde? Holger Badstuber

Seine diversen Verletzungen (Kreuzbandriss/ Knöchelbruch/ Muskelblessuren, Anm. d. Red.) hat er verarbeitet und längst zu einer positiven Sichtweise gefunden. "Es war eine meiner Aufgaben, da Vorbild zu sein", sagt er. "Darum geht es doch im Leben, immer weiterzumachen." Aufzugeben kam für ihn nie infrage, selbst wenn er den Vertrauensverlust des FC Bayern gespürt habe, da er so oft lädiert ausfiel. Auch zu seiner schweren Zeit beim VfB Stuttgart und der dort verfügten Versetzung in die Regionalliga-Mannschaft äußert sich der vormalige Verteidiger und fragt: "Gab es das schon einmal, dass ein großer Name derart degradiert wurde?"

Karlheinz Wild

Badstuber spricht im kicker-Interview (ab Sonntagabend auch als ePaper) außerdem über seine Lehrzeit beim FC Bayern und die Einflüsse, die Profis wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben und Franck Ribery mit ihrer Professionalität und Erfolgsgier auf ihn hatten. Zudem erklärt er seine Vorliebe für Sergio Ramos und verrät, wie seine WM-Innenverteidigung für die deutsche Nationalmannschaft aussähe.