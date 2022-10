Badstuber übt Kritik: "Der VfB ist ein Durchgangsverein"

Holger Badstuber macht sich Sorgen um den VfB Stuttgart. Er fordert Stabilität bei seinem Ex-Klub - und eine Kaderkorrektur.

Zehn Wörter braucht Holger Badstuber, um seine vier Jahre beim VfB Stuttgart zusammenzufassen: "Umjubelt, gefeiert, hochgeflogen, abgestiegen, wieder aufgestanden, aufgestiegen, abgeschoben, abgestempelt, durchgebissen." Doch auch ein Jahr nach seinem Abschied lässt ihn der Ex-Klub nicht los. Die momentane Lage bereitet ihm Sorgen.

"Fehlende Stabilität im Verein wirkt sich immer auch auf die Mannschaft aus. Vor allem, wenn sich die selbst nach einigen Transfers im Sommer erneut in einem Veränderungsprozess befindet", schreibt Badstuber in einem Beitrag auf seiner Website und spielt damit auf die anhaltenden Personalrochaden in der Klubführung und auf der Trainerbank an.

"Wo war gegen den BVB die Bereitschaft, gegen alle Widerstände anzukämpfen?"

Die Entwicklung der Mannschaft stagniere "weiterhin", stellt Badstuber fest. "Dem Team fehlt es an Stabilität, Erfahrung und einem festen Konstrukt, durch das zumindest ein bisschen Konstanz aufgebracht werden könnte. Zudem habe ich nicht das Gefühl, dass die Spieler begriffen haben, dass es schon JETZT um den Nichtabstieg geht."

Nach der 0:5-Klatsche bei Borussia Dortmund geht der VfB als Drittletzter der Tabelle mit erst einem Sieg in den zwölften Bundesliga-Spieltag, an dem das unangenehme Heimspiel gegen den FC Augsburg wartet (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Wo war gegen den BVB die Bereitschaft, gegen alle Widerstände anzukämpfen?", fragt Badstuber. "Eigentlich müssten die Alarmglocken längst laut schrillen!"

Gerade das Abwehrverhalten beunruhigt den ehemaligen Innenverteidiger, der unlängst seine Profikarriere beendete und Trainer werden will. "Es ist immens wichtig, denn daraus zieht eine Mannschaft in solch einer Phase das Selbstvertrauen, um auch vorne etwas zu bewegen. Momentan fehlt die nötige Abwehrstärke im gesamten Verbund und vorne ein Torjäger."

"Für mich besteht darin ein grundsätzlicher Widerspruch zu meinem Bild vom VfB"

Badstuber sieht den Kader insgesamt nicht optimal zusammengestellt. "Das Risiko, mit so vielen jungen Spielern und deren Unerfahrenheit in die Saison zu gehen, ist zu groß", sei aber von den Verantwortlichen bewusst eingegangen worden. "Für mich", so Badstuber, "besteht darin ein grundsätzlicher Widerspruch zu meinem Bild vom VfB. Der VfB ist nun ein Durchgangsverein, da gerade die jüngere Generation versucht, Spielzeit zu bekommen, um daraufhin weiterzuziehen."

Die Folge seien "fehlende Identität und Identifikation". Deshalb plädiert Badstuber für eine "richtige Mischung aus Jung und Alt. Stimmt diese kontinuierlich, kommt auch Stabilität. Da sollte der Weg hinführen."