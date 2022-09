Badstuber beendet Karriere und hat neue Pläne

Holger Badstuber beendet 13 Jahre nach seinem Profi-Debüt beim FC Bayern München seine aktive Karriere als Spieler. Allerdings kehrt er dem Fußball nicht den Rücken zu, das kündigte er bereits an.

Das gab der ehemalige Nationalspieler bei Twitter bekannt. "Natürlich hätte ich mir ein paar schwere Verletzungen weniger gewünscht", schrieb Badstruber. "Aber die Freude über das Erreichte ist sehr groß. Ich bin dankbar für alles."

Titel sammelte der mittlerweile 33-Jährige reichlich in seiner Karriere. So ist Badstuber unter anderem sechsfacher Deutscher Meister, vierfacher Pokalsieger und Champions-League-Sieger. Außerdem war er bei WM- und EM-Turnieren für Deutschland dabei. Dabei wurde er 2010 in Südafrika WM-Dritter. Gebremst wurde er allerdings immer wieder von schweren Verletzungen. Darunter fanden sich ein Kreuzbandriss, ein Sehnenriss, ein Muskelriss im Oberschenkel oder eine Sprunggelenksverletzung.

Entdeckte Badstubers Talent: Louis van Gaal. picture-alliance / Sven Simon

Sein Debüt feierte der Innenverteidiger beim FC Bayern unter Trainer Louis van Gaal am 1. Spieltag der Saison 2009/10 gegen die TSG Hoffenheim (1:1). Es folgten Stationen beim FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart in der Bundesliga. Zuletzt kickte Badstuber noch beim FC Luzern in der Schweiz und war danach seit über einem halben Jahr vereinslos.

Allerdings wird Badstuber dem Fußball nicht den Rücken zukehren. "Dem Fußball, meiner Leidenschaft, werde ich treu bleiben. Ich werde in die Fußstapfen meines Vaters treten und eine Trainer-Ausbildung beginnen", blickt er voraus. "Ich hoffe, dass ich somit dem Fußball noch lange erhalten bleibe, allerdings dann in anderer Rolle."