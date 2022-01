Bader: "Immer über die Grenze gehen"

Seit 2020 spielt Matthias Bader für den SV Darmstadt 98. Im Herbst hat er seinen Vertrag vorzeitig verlängert, weil er die Kontinuität bei den Lilien schätzt. Den Verein, aber auch sich selbst sieht der gebürtige Pforzheimer noch lange nicht am Ende der Entwicklung.

Zwölf Jahre hat Matthias Bader für in der Jugend und bei den Profis des Karlsruher SC gespielt. Schon ganz allein deswegen war das Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub am vergangenen Samstag ein besonderes Spiel. Bemerkenswert war aber auch, wie viele Chancen der SV Darmstadt 98 liegen ließ und sich am Ende mit einem 2:2 begnügen musste.

Der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger sieht das Ergebnis gespalten. "Zwei Tore haben auch schon gereicht, um ein Spiel zu gewinnen", sagt er. "Klar, es war ärgerlich, dass wir die Chancen nicht genutzt haben. Aber es war auch glücklich, dass Schleusener bei dem aberkannten Tor einen Zehennagel im Abseits stand."

Offensiver, aber noch ohne Tor

Bader kam im Winter 2020 vom 1. FC Köln ans Böllenfalltor. Zunächst hatte er in Patrick Herrmann einen erfahrenen Konkurrenten auf seiner Position. Zudem warfen ihn Verletzungen immer wieder zurück. In dieser Saison ist er unangefochtener Stammspieler.

Unter Trainer Torsten Lieberknecht spielen die Außenverteidiger deutlich offensiver als noch unter dessen Vorgänger Markus Anfang. Während Linksverteidiger Fabian Holland bereits zwei Tore erzielt hat, ist Bader noch ohne Treffer. "Wäre mal schön, mal nachzuziehen", sagt er lachend.

Auf die Frage, was denn die Mannschaft im zweiten Teil der Saison verbessern könnte, fügt er trocken an: "Die Chancenverwertung." Um dann aber ernst fortzufahren: "Das letzte Spiel haben wir hinten nicht so geschlossen gestanden wie die Spiele davor. Da müssen wir jetzt wieder dran arbeiten. Das ist immer ein fortlaufender Prozess."

Konkurrenzdruck hebt die Qualität

Ein Plus: Anders als zu Saisonbeginn stehen mittlerweile alle Spieler zur Verfügung. "Das steigert die Trainingsqualität und erhöht den Druck auf die Stammspieler. Da kommt viel Bewegung rein", sagte Bader. Auch er selbst spürt den positiven Druck von Frank Ronstadt, der ebenfalls seine Stammposition auf der rechten Abwehrseite hat und mit dem er sich gut verstehe.

Bei sich selbst sieht Bader noch an vielen Punkten Verbesserungspotenzial: "Ich kann in der Defensive beim Eins-gegen-Eins noch besser werden, ich kann mein Passspiel verbessern, meine Flanken. Ich kann alles aufzählen. Man ist nie am Ende angelangt, sondern muss in jedem Training über die Grenze gehen, weil man es sonst im Spiel auch nicht macht."