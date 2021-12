Baden-Württemberg verbietet Großveranstaltungen

Wie erwartet, verbietet das Land Baden-Württemberg ab Samstag Großveranstaltungen. Auch aus Bayern wird im Verlauf des Freitags eine ähnliche Entscheidung erwartet.

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen in Stuttgart. Demnach werde für sämtliche Veranstaltungen wie Fußballspiele oder Kulturveranstaltungen künftig eine "harte Obergrenze" von 750 Personen gelten. Die Regeln sollen bereits am Samstag in Kraft treten.

Davon betroffen wird gleich am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) der VfB Stuttgart sein, der im Kampf um den Klassenerhalt die wichtige Partie gegen Hertha BSC vor der Brust hat. Bis wann diese Regelung gilt, ist bisher nicht bekannt.

Wir bedauern diese Entwicklung, weil sich unser Hygienekonzept für die Mercedes-Benz Arena bisher sehr gut bewährt hatte. Thomas Hitzlsperger

Die Schwaben trifft die Entscheidung nicht unvorbereitet. Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzlsperger hatte es bereits Mitte der Woche kommen sehen. "Wir bedauern diese Entwicklung, weil sich unser Hygienekonzept für die Mercedes-Benz Arena bisher sehr gut bewährt hatte", so Hitzlsperger, er sehe den Verein damit vor extremen Herausforderungen.

Neben dem VfB sind auch die Zweitligisten SV Sandhausen (am Samstag gegen Paderborn) und der 1. FC Heidenheim (am Sonntag gegen Jahn Regensburg) von der Entscheidung betroffen. Und auch der Drittligist SC Freiburg II mit seinem Heimspiel gegen den MSV Duisburg (Sonntag, 13 Uhr) muss sich an dieser Obergrenze orientieren.

Geisterspiele auch in Bayern erwartet

Eine ähnliche Entscheidung bezüglich Großveranstaltungen wird heute noch vom bayerischen Landtag erwartet. In Sachsen wurde bereits beschlossen, dass vorerst keine Fans mehr in den Arenen zugelassen sind.

Die Fußballstadien in den anderen Bundesländern dürfen vorerst mit maximal 50 Prozent der Kapazität, höchstens aber 15.000 Zuschauern ausgelastet werden. Das wurde am Donnerstag von der Bund-Länder-Runde beschlossen.