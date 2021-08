Baden-Duell zum Auftakt - Höhere TV-Präsenz

Am Freitag fällt der Startschuss in der Frauen-Bundesliga für die Saison 2021/22. Das Wichtigste im Überblick.

Dieses Wochenende rollt wieder der Ball: Die Frauen-Bundesliga startet ihre 32. Spielzeit. Auftaktspiel am Freitag (19.15 Uhr) wird das Baden-Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg sein. Die Frauen des FC Bayern München, die vergangene Saison den Meistertitel holten, starten am Sonntag um 16 Uhr gegen Werder Bremen. Enden wird die Liga rund sieben Wochen vor der EM in England, der 22. und gleichzeitig finale Spieltag ist für den 15. Mai 2022 terminiert.

Wer holt den Titel?

Als klare Favoriten gelten die Bayern-Frauen sowie Pokalsieger VfL Wolfsburg. Hierbei haben die Münchnerinnen die bessere Ausgangslage - der VfL muss unter seinem neuen Trainer Tommy Strooot einen personellen Umbruch bewältigen und ist zudem von Verletzungen gebeutelt. Schwer haben könnten es hingegen die Aufsteiger aus Köln und Jena.

Top-Transfers der Liga

Der FC Bayern konnte sich für die kommende Saison gleich zwei große Namen sichern: Ex-Weltmeisterin Saki Kumagai aus Japan kommt von Olympique Lyon und soll das Mittelfeld verstärken. Offensiv spielt künftig die Schwedin Sofia Jakobsson, die zuletzt für Real Madrid auflief. Auch Wolfsburg hat aufgerüstet: Die niederländische Vize-Weltmeisterin Jill Roord wechselt vom FC Arsenal zu den Wölfinnen. Außerdem neu beim VfL ist Lena Lattwein von der TSG Hoffenheim.

Alle Spiele live

Die 132 Liga-Partien werden erstmals alle live übertragen - bei MagentaSport. Eurosport strahlt pro Spieltag eine Begegnung aus, außerdem soll ein Samstagsspiel regelmäßig Teil des ARD-Sportschau-Programms sein. Zudem besitzt die ARD das Recht auf ein zusätzliches Live-Spiel je Spieltag sowie Highlight-Berichte.

"Das sind Big Steps für den Frauenfußball" - Kolumne zum Frauenfußball von Verena Schweers