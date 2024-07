Bad Wildungen plant Rückkehr in die 1. Bundesliga "mittelfristig"

Nach dem Abstieg aus der Handball Bundesliga Frauen planen die Vipers aus Bad Wildungen die Rückkehr in die Beletage - wohl aber nicht unbedingt den direkten Wiederaufstieg.

"Mittelfristig ist die Bundesliga wieder unser Ziel", erklärt Simon Hallenberger vom Vipers-Management gegenüber der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen zu den Ambitionen des Klubs. Seit 2009 spielt Bad Wildungen im Bereich der HBF, 2011 und 2014 gelang der Sprung ins Oberhaus, zwölf Jahre in der Beletage und drei (2009-11 und 2013/14) in der 2. Handball-Bundesliga. Das rrfolgreichste Ergebnis war gleich in der Premierensaison der neunte Platz 2012, dreimal (2015, 2018 und 2023) wurde man Zehnter.

Nachwirkungen hat vor allem die Trennung der langjährigen Cheftrainerin Tessa Bremmer gehabt, unter anderem ist auch deshalb Torhüterin Manuela Brütsch zurück in die Schweiz gegangen. "Wenn wir eine Chance zur Weiterarbeit gesehen hätten, hätten wir sie genutzt", betont Geschäftsführer Uwe Gimpel gegenüber der HNA.

Die Gründe hingegen bleiben weiter unklar, denn sportlich war schon im Vorfeld der Spielzeit klar, dass es für die Kurstädterinnen schwierig wird die Liga zu halten. Gemeinsam mit Solingen-Gräfrath waren die Vipers gerade aufgrund des vermehrten Abstiegs aufgrund der Ligareduzierung und vieler erfahrener Abgänge von vielen Experten als Absteiger eingeschätzt worden.

Die Kaderplanungen scheinen bei den Nordhessinnen praktisch abgeschlossen worden zu sein. Neun Abgängen stehen aktuell nur fünf Zugänge gegenüber, zudem hat ein neuer Cheftrainer das Kommando. In den kommenden Wochen sollen aber Neuzugänge präsentiert werden. Am Dienstag ist Trainingsbeginn, am 01. August soll das Team offiziell vorgestellt werden.