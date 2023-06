Bad Homburg: Nach Lisicki scheidet auch Friedsam in Runde eins aus

Sabine Lisicki darf in der ersten Runde beim Turnier in Bad Homburg lange auf den Sieg hoffen. Doch wie zuletzt in Berlin reicht eine gute Leistung nicht aus. Ebenso raus ist seit Montag Anna-Lena Friedsam.

Scheiterten beide bereits in der ersten Runde in Bad Homburg: Sabine Lisicki und Anna-Lena Friedsam (v.l.). IMAGO/Jan Huebner

Trotz einer guten Vorstellung ist Sabine Lisicki beim Tennisturnier in Bad Homburg früh gescheitert. Die 33-Jährige verlor am Sonntag ihr Auftaktmatch bei der mit knapp 260.000 US-Dollar dotierten Veranstaltung gegen die Russin Anna Blinkova nach großem Kampf mit 6:3, 1:6, 5:7 und schied wie schon in der Vorwoche bei ihrem Heimturnier in Berlin in der ersten Runde aus.

4:1-Vorsprung reicht Lisicki nicht

Ursprünglich sollte Lisicki ihr erstes Match gegen Zhu Lin absolvieren, doch die Chinesin sagte kurzfristig ab. Gegen Blinkova, die Nummer 44 der Weltrangliste, startete die Außenseiterin gut. Nach einem frühen Break verlor die lange verletzte Wimbledon-Finalistin von 2013 zwar ebenfalls ein Aufschlagspiel zum 4:3, schaffte aber sofort das Re-Break und wenig später den Satzgewinn.

Doch dann riss der Faden. Den zweiten Satz musste Lisicki, die in der Weltrangliste nur noch an Position 308 geführt wird und bei der Wimbledon-Generalprobe lediglich dank einer Wildcard ins Feld der 32 Spielerinnen gelangte, mit 1:6 abgeben. Im dritten Satz konnte sie einen 4:1-Vorsprung nicht nutzen. Nach knapp zwei Stunden verwandelte Blinkova ihren ersten Matchball zum Sieg.

Ägypterin Sherif zu stark für Friedsam

Auch Anna-Lena Friedsam hat beim Rasenturnier in Bad Homburg den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Die 29-Jährige aus Neuwied unterlag am Montag in ihrem Erstrundenduell Mayar Sherif aus Ägypten 6:4, 4:6, 5:7.

Friedsam schaffte es damit auch nicht, als erste deutsche Spielerin in diesem Jahr ihr Auftaktmatch im Kurpark für sich zu entscheiden. Zuvor waren bereits die Berlinerinnen Lena Papadakis und eben Lisicki gescheitert.

Am Montag hat somit nur noch Tatjana Maria eine Chance auf das Weiterkommen. Doch: Sie bekommt es mit der Weltranglistenersten und viermaligen Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek aus Polen zu tun.