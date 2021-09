Backnang zieht an Neckarsulm vorbei - Salz trifft dreimal für Freiberg

Die TSG Backnang ist am Freitag durch einen Sieg beim SSV Reutlingen an Tabellenführer Sport-Union Neckarsulm vorbeigezogen, die sich ihrerseits beim FC Nöttingen einen Vorsprung nehmen ließ. Titelaspirant SGV Freiberg zeigte gegen Ravensburg aufsteigende Form und konnte sich auf den torhungrigen Dominik Salz verlassen.

Der Freitagabend lieferte bereits wichtige Weichenstellungen an der Tabellenspitze: Da die Sport-Union Neckarsulm 1:2 in Nöttingen verlor, krallte sich im Parallelspiel die TSG Backnang die Tabellenführung. An der Reutlinger Kreuzeiche fand schon in der 7. Minute eine Binakaj-Flanke den Kopf von Doser, der die präzise Hereingabe geschickt über den Schädel rutschen ließ, sodass der Ball unhaltbar für Torwart Weisheit im Eck landete. Das 2:0 besorgte Binakaj dann selbst und zwar mit einem platzierten Elfmeter-Flachschuss ins Eck. Vorher narrte er im Strafraum mehrere Reutlinger, von denen sich einer nur mit einem Foul zu helfen wusste.

Doch Reutlingen hatte nach gut einer halben Stunde die dicke Möglichkeit, um wieder zurück zu kommen: Einen Distanzschuss ließ Backnangs Torhüter Guttenson nach vorne abprallen, Zukic legte den Ball an ihm vorbei, doch traf aus etwas spitzem Winkel den Pfosten. Da vom SSV ansonsten zu wenig Gefahr ausging und Backnang insgesamt sehr souverän agierte, geriet der Sieg nie in ernste Gefahr. Reutlingens Denis Lübke war nach Schlusspfiff angesäuert: "Die Abstände waren viel zu groß, wir hatten keinen Zug drauf. Wir waren überhaupt nicht auf dem Platz. Das war viel zu harmlos."

So eine schonungslose Analyse musste die Sport-Union Neckarsulm zwar nicht anstellen, doch die 1:2-Niederlage in Nöttingen hatten sich die Mannen von Trainer Marcel Busch trotzdem selbst zuzuschreiben. Nach ordentlichem Beginn, der mit dem Strafstoßtor von Pander (28.) gekrönt wurde, verpasste es die Sport-Union eine der vorhandenen Konterchancen zum 2:0 umzumünzen. Und so kam Nöttingen, das auch immer mal wieder gefährlich wurde, in der 54. Minute zum Ausgleich durch de Santis, der aus spitzem Winkel traf. Jetzt gingen Neckarsulm die Ideen aus, der FCN bekam Oberwasser und drehte durch Gür in der 70. Minute die Partie. Die Schlussoffensive der Gäste blieb ohne Ertrag, somit war die Tabellenführung erstmal wieder futsch.

Strauß-Schock wirkt nur kurz

In höhere Gefilde will auch der SGV Freiberg, der zwar zwei Spiele weniger als viele Konkurrenten hat, mit nur einem Sieg aus vorher vier Spielen aber auch nicht wunschgemäß gestartet war. Gegen den weitaus besser gestarteten FV Ravensburg gab es den ersten Schritt in die gewünschte Richtung. In der 7. Minute regnete es aber erstmal hinten rein, Paul Strauß traf zur frühen FVR-Führung. Das setzte dem namhaft besetzten Sport- und Gesangsverein nur kurz zu, Salz glich in der 29. Minute aus und schoss in der 50. Minute die Führung. Diese baute zwölf Zeigerumdrehungen Grüttner mit seinem zweiten Saisontreffer aus, ehe in der 77. Minute erneut Salz zur Stelle war. Freiberg fuhr uneinholbar auf der Siegesstraße, das 2:4 von Rahman Soyudogru schmälerte die Freude nur unwesentlich. Der Freiberger Sieg war umso bemerkenswerter, da der SGV ab der 40. Minute nach einer Gelb-Roten Karte zu zehnt spielen musste.

Freude verspürte auch der FC 08 Villingen, der mit dem 3:0 bei Astoria Walldorf II in der Spitzengruppe weiter mittendrin ist. Yahyaijan traf schon nach sieben Minuten, anschließend hatte Villingen alles im Griff und in Sautner einen treffsicheren Schützen zum 2:0 (40.). Zwölf Minuten vor Abpfiff legte Albrecht noch das verdiente 3:0 nach. Punktgleich mit Villingen ist der FSV 08 Bietigheim-Bissingen, der die Pflichtaufgabe gegen den TSV Ilshofen erfolgreich löste (3:1).

Während die Heimspiele der Stuttgarter Kickers (gegen den SV Linx) und des FV Lörrach-Brombach (gegen den 1. CfR Pforzheim) aufgrund Corona ausfielen, konnte der SV Oberachern mit einem 3:1-Sieg gegen Rielasingen-Arlen die Abstiegszone verlassen. Göppingen sprang mit dem 2:1 gegen den Freiburger FC ins obere Tabellenmittelfeld, während Dorfmerkingen das Kellerduell mit dem 1. FC Bruchsal knapp für sich entscheiden konnte.