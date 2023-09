Backhaus-Nachfolger gefunden: Kunert trainiert den BFC Dynamo

Die Entscheidung ist gefallen. Sieben Tage nach der Vertragsauflösung von Ex-Coach Heiner Backhaus (41) hat der BFC Dynamo einen Nachfolger gefunden. Am Dienstagmittag präsentierte der Viertligist Dirk Kunert als neuen Coach.

Dirk Kunert erfüllt dabei zu großen Teilen das Anforderungsprofil, das BFC-Sportchef Angelo Vier (51) zuletzt im Gespräch mit dem kicker vorgab. Nicht nur, dass Kunert ablösefrei ist, der gebürtige Berliner kennt die Regionalliga Nordost. Vor allem durch die beiden letzten Stationen an der Seitenlinie in der 4. Liga beim FC Carl Zeiss Jena (Juli 2020 bis Oktober 2021) sowie dem Berliner AK (September 2019 bis Juni 2020). In den vergangenen zwei Jahren war Kunert jedoch ohne Klub und pausierte.

"Ich möchte sehen, dass meine Mannschaft das aktive und dominantere Team ist - ob mit oder gegen den Ball spielend. Es ist wichtig, eine gewisse Kompaktheit zu zeigen, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive", skizzierte Kunert in einem kicker-Interview vom September 2019 seine Spielweise. Dies erinnert stark an das Auftreten des BFC in der jüngeren Vergangenheit.

Zahlreiche Profiklubs in der Vita

Der Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz arbeitete in seiner Trainerkarriere auch schon bei Nachwuchsteams von Profivereinen wie Hertha BSC oder dem VfL Wolfsburg sowie den zweiten Mannschaften des 1. FSV Mainz 05 und des Hamburger SV. Zudem war der neue BFC-Trainer zwischen 2010 und 2012 bei Bayer Leverkusen tätig und von März bis Juni 2010 Co-Trainer der deutschen U20-Nationalmannschaft. Mit der U 19 des VfL wurde Kunert in der Saison 2012/13 Deutscher A-Junioren-Meister und mit Hertha BSC in den Spielzeiten 2002/03 und 2004/05 Deutscher B-Jugend-Meister. Nun hat der 55-Jährige aber eine neue Mission: den BFC Dynamo in die 3. Liga zu führen.

Kunert leitete bereits am Dienstagvormittag seine erste Einheit. Die Zeit drängt, denn am Freitagabend wartet im Heimspiel gegen den SV Babelsberg 03 eine schwierige Aufgabe - dann erstmals mit dem neuen Coach auf der Bank.