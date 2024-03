Backhaus: "Die Jungs brennen für diesen Verein, wir lieben, was wir tun"

Alemannia Aachen ist der Titel nach dem 1:0-Erfolg gegen Fortuna Köln kaum noch zu nehmen. Trainer Heiner Backhaus lobt die Mentalität seiner Mannschaft und die Unterstützung der Fans.

Die Zahlen sind eindeutig: Der 1:0-Sieg der Alemannia gegen Fortuna Köln war der zwölfte Sieg im 13. Spiel in Folge - bei nur einem Remis. Dank der zeitgleichen 0:1-Niederlage des 1. FC Bocholt in Gütersloh gehen die Aachener mit einem Vorsprung von elf Punkten auf Platz 2 in die letzten sieben Spiele der Regionalliga. Doch die Meinung von Aachens Coach Heiner Backhaus nach dem Spitzenspiel des Ersten gegen den Dritten vor 29.500 Zuschauern auf dem Tivoli war ebenso eindeutig: "Wir haben heute gegen eine Mannschaft gespielt, die uns fußballerisch überlegen war. Die Kölner waren schärfer in den Zweikämpfen und schneller im Kopf."

Dass es dennoch zum Sieg gereicht hat, macht Backhaus an der Mentalität seiner Spieler in Verbindung mit der in der weit über die Regionalliga hinaus einzigartigen Unterstützung der Fans fest: "Wir haben es geschafft, uns mit unserer Mentalität gegen alles zu stemmen, was heute auf uns eingeprasselt ist. Die Jungs brennen für diesen Verein, wir lieben, was wir tun. Und das zeichnet uns derzeit aus." Das unglaubliche Vertrauen der Spieler untereinander und die grandiose Unterstützung der Anhänger ergebe ein überwältigendes Energiefeld, so Backhaus, "dass heute gereicht hat, eine sehr, sehr gute Mannschaft zu besiegen."

Effektiv und defensiv stabil

Auf die Frage, wie wichtig dieser Sieg auf den Weg zur Regionalliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga war, ließ sich der Trainer freilich nicht ein. Seine Spieler indes sprachen von einem "Riesenschritt", wie Bastian Müller es ausdrückt, obwohl immer noch genug Punkte zu vergeben seien. Aber der 32-Jährige stellt auch klipp und klar fest: "Wenn wir uns jetzt noch aufhalten lassen, sind wir bescheuert. "Mir ist es auch ziemlich egal, wie wir derzeit spielen, denn es geht hier um etwas viel Größeres, als guten Fußball zu spielen." Die Alemannia trete derzeit halt wie eine Spitzenmannschaft auf, so Müller, effektiv, ohne viel zuzulassen.

Fast gleichlautend sieht die Analyse von Sasa Strujic aus: "Wir bekommen wenig Gegentore und nutzen unsere Chancen, das ist eben auch eine Qualität." Und angesichts des Vorsprungs von elf Punkten auf den neuen Tabellenzweiten aus Wuppertal "war das heute ein riesengroßer Schritt. Das hat man auch an dem Jubel nach Schlusspfiff gesehen." Anders als sein Kollege Müller möchte der 32-jährige Abwehrmann allerdings nicht von "bescheuert" sprechen, falls man den Aufstieg noch verspielen würde. Für Strujic wären er und seine Kollegen im Falle des Nichtaufstiegs "einfach nur wirklich blöd".