Backbone One: Sony stellt PlayStation-Controller für das iPhone vor

Seit Jahren bietet Sony PlayStation-Fans die Möglichkeit, via Remote Play über externe Endgeräte zu spielen. Nun soll ein iPhone-Controller das Erlebnis verbessern und gleichzeitig Mobile Gaming auf das nächste Level heben.

Das kündigte Sony am Montag im PlayStation Blog an. Der Backbone One, wie der neue Controller heißt, soll "das ultimative Gaming-Erlebnis für PlayStation-Spiele auf dem iPhone" möglich machen. Hierzu benötige es einer Internetleitung von mindestens 5 Mbit/s, einer PlayStation-Konsole und eines iPhones mit der Remote Play-App.

"Hunderte Spieltitel" umfassen auch Mobile Games

In der App ist es über eine WLAN-Verbindung oder mobile Daten möglich, ein Spiel von der PlayStation auf das mobile Endgerät zu streamen und so auch abseits von der Konsole zu spielen. Das neue Steuerelement soll nun dafür sorgen, auch über Remote Play das Gefühl eines Dual Sense Controllers zu erleben, orientiert sich der Backbone One doch deutlich an dem Vorbild der PlayStation 5.

Aber nicht nur Remote Play soll von dem neuen Peripheriegerät profitieren. Auch Mobile Games sind laut Blogeintrag kompatibel. Konkret genannt werden Genshin Impact, Fantasian oder Call of Duty: Mobile, die Liste der spielbaren Titel umfasse aber noch "viel mehr" Spiele.

Über zwei Anschlüsse können das iPhone während des Spielens geladen und ein Headset verbunden werden. Sony

Zusätzlich erscheine auch eine eigene Backbone-App. In dieser werde es "verschiedene PlayStation-Integrationen" geben, aber auch eine "eigene Reihe von Neuerscheinungen und Updates von PlayStation" sowie ein Portfolio aus "Hunderten von Spieletiteln".

Akkulaufzeit und Preis mögliche Kritikpunkte

Strom erhält der Controller von dem verbundenen Smartphone. Gerade bei anspruchsvollen Titeln und dem energieintensiven Streamen könnte also die Akkulaufzeit leiden. Ein Anschluss an der Unterseite des Backbone One macht es jedoch möglich, das Smartphone auch während des Spielens zu laden.

Satte 120 Euro beträgt das Preisschild des Controllers nach Release. Genau so viel kostet auch die Android-Version des Controllers. Gamer sollten also genau abwägen, ob sie bereit sind, für Spielspaß am Handy so tief in die Tasche zu greifen. Dafür gibt es aber auch noch ein kleines Schmankerl on top: Wer die iPhone-Version des Backbone One bestellt, erhält drei Monate Zugriff auf Discord Nitro, einen Monat des Ultimate Game Pass sowie einen Monat Apple Arcade geschenkt. Für die Android-Variante gibt es nur die Discord-Prämie.